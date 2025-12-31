Calendario tennis 2026: tutti gli eventi. Slam, Masters 1000, Coppa Davis e BJK Cup

Si tornerà presto in scena. Il tennis sarà protagonista, come di consueto, per tutto l’anno e la ripresa del massimo circuito maschile e femminile è prevista per il 2 gennaio, grazie alla United Cup che si svolgerà in Australia. La terra dei canguri sarà sotto i riflettori grazie a una serie di eventi che porteranno giocatrici e giocatori a disputare il primo Slam della stagione, gli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio).

Nel mese di febbraio, le scelte di programmazione dei tennisti varieranno, con alcuni che preferiranno affrontare lo swing sudamericano e altri che privilegeranno i tornei indoor e sul cemento, prima di volare negli Stati Uniti per partecipare ai “1000” di Indian Wells e di Miami. In California e in Florida saranno in palio 2000 punti, significativi per il bilancio annuale.

Con l’arrivo della primavera, si darà spazio alla terra rossa. Nel Principato di Monaco, i tennisti vorranno offrire spettacolo nel celebre Country Club, mentre le donne avranno nel torneo indoor di Stoccarda il primo evento di rilievo sul mattone tritato. L’attenzione si sposterà poi sulla sequenza Madrid, Roma, Roland Garros. Sul red carpet della città degli Innamorati si disputerà il secondo Major dell’annata.

Dalla terra all’erba, vi è un breve lasso di tempo per adattarsi al cambiamento di superficie. Tutto ciò è funzionale al torneo più prestigioso per storia e fascino, Wimbledon. Sui prati di Church Road, Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia nel 2025, diventando il primo italiano a conquistare il titolo in singolare. L’azzurro tenterà nuovamente l’impresa, affiancato da una squadra tricolore determinata a ottenere risultati significativi.

Superati i Championships, l’attenzione si concentrerà sul quarto e ultimo Slam della stagione, gli US Open. Dopo New York, si traccerà una linea di demarcazione su quanto è accaduto, prima dell’ultima parte dell’anno dedicata agli eventi asiatici e ai tornei indoor, che culminerà nelle ATP e WTA Finals. È fondamentale non dimenticare, ovviamente, gli impegni in Coppa Davis e in BJK Cup nel corso del 2026, in cui l’Italia ambisce a confermarsi la migliore.

Di seguito il calendario completo:

CALENDARIO TENNIS 2026

UOMINI

GENNAIO

2 gennaio United Cup

5-11 gennaio

ATP 250 Brisbane

ATP 250 Hong Kong

12-17 gennaio

ATP 250 Adelaide

ATP 250 Auckland

18 gennaio – 1° febbraio

Australian Open

FEBBRAIO

2-8 febbraio

ATP 250 Montpellier

6-8 febbraio primo turno Coppa Davis

9-15 febbraio

ATP 250 Buenos Aires

ATP 500 Dallas

ATP 500 Rotterdam

16-22 febbraio

ATP 250 Delray Beach

ATP 500 Doha

ATP 500 Rio de Janeiro

23 febbraio – 1° marzo

ATP 500 Acapulco

ATP 500 Dubai

ATP 250 Santiago

MARZO

4-14 marzo

ATP Masters 1000 Indian Wells

18-29 marzo

ATP Masters 1000 Miami

APRILE

30 marzo-5 aprile

ATP 250 Bucharest

ATP 250 Houston

ATP 250 Marrakech

5-12 aprile

ATP Masters 1000 Monte-Carlo

13-19 aprile

ATP 500 Barcellona

ATP 500 Monaco di Baviera

22 aprile-3 maggio

ATP Masters 1000 Madrid

MAGGIO

6-17 maggio

ATP Masters 1000 Roma

17-23 maggio

ATP 500 Amburgo

ATP 250 Ginevra

24 maggio-7 giugno

Roland Garros

GIUGNO

8-14 giugno

ATP 250 Hertogenbosch

ATP 250 Stoccarda

15-21 giugno

ATP 500 Halle

ATP 500 Queen’s

21-28 giugno

ATP 250 Eastbourne

ATP 250 Maiorca

29 giugno-12 luglio

Wimbledon

LUGLIO

13-19 luglio

ATP 250 Bastad

ATP 250 Gstaad

ATP 250 Umag

20-26 luglio

ATP 250 Kitzbuhel

ATP 250 Estoril

27 luglio-2 agosto

ATP 250 Los Cabos

ATP 500 Washington

AGOSTO

2-11 agosto

ATP Masters 1000 Montreal

13-23 agosto

ATP Masters 1000 Cincinnati

23-30 agosto

ATP 250 Winston-Salem

SETTEMBRE

31 agosto-13 settembre

Us Open (Hard)

18-20 settembre

Secondo Turno Coppa Davis

23-29 settembre

ATP 250 Chengdu

ATP 250 Hangzhou

25-27 settembre Laver Cup

OTTOBRE

30 settembre-6 ottobre

ATP 500 Pechino

ATP 500 Tokyo

7-18 ottobre

ATP Masters 1000 Shanghai

19-25 ottobre

ATP 250 Almaty

ATP 250 Bruxelles

ATP 250 Lione

26 ottobre-2 novembre

ATP 500 Basilea (Indoor Hard)

ATP 500 Vienna (Indoor Hard)

NOVEMBRE

2-8 novembre

ATP Masters 1000 Parigi

8-14 novembre

ATP 250 Stoccolma

ATP 250 sede da definire

15-22 novembre

ATP Finals

24-29 novembre

Finals Coppa Davis

DONNE

GENNAIO

2 gennaio United Cup

5-11 gennaio

WTA 250 Auckland

-WTA 500 Brisbane

12-17 gennaio

WTA 500 Adelaide

-WTA 250 Hobart

18 gennaio – 1° febbraio

Australian Open

FEBBRAIO

2-8 febbraio

WTA 500 Abu Dhab

WTA 250 Cluj

WTA 250 Ostrava

9-15 febbraio

WTA 1000 Doha

16-22 febbraio

WTA 1000 Dubai

23 febbraio – 1° marzo

WTA 250 Austin

WTA 500 Merida

MARZO

2-14 marzo

WTA 1000 Indian Wells

16-29 marzo

WTA 1000 Miami

APRILE

30 marzo-5 aprile

WTA 250 Bogotà

WTA 500 Charleston

5-12 aprile

WTA 500 Linz

Settimana del 6 aprile primo turno BJK Cup

13-19 aprile

WTA 250 Rouen

WTA 500 Stoccarda

20 aprile-3 maggio

-WTA 1000 Madrid

MAGGIO

4-17 maggio

WTA 1000 Roma

17-23 maggio

WTA 250 Rabat

WTA 500 Strasburgo

24 maggio-7 giugno

Roland Garros

GIUGNO

8-14 giugno

WTA 250 Hertogenbosch

WTA 500 Queen’s

15-21 giugno

WTA 500 Berlino

WTA 250 Nottingham

21-28 giugno

WTA 250 Bad Homburg

WTA 250 Eastbourne

LUGLIO

29 giugno-12 luglio

Wimbledon

13-19 luglio

WTA 250 Iasi

20-26 luglio

WTA 250 Amburgo

WTA 250 Praga

27 luglio-2 agosto

WTA 500 Washington

AGOSTO

3-10 agosto

WTA 1000 Toronto

10-23 agosto

WTA 1000 Cincinnati

24-30 agosto

WTA 250 Cleveland

WTA 500 Monterrey

SETTEMBRE

31 agosto-13 settembre

Us Open

14-20 settembre

WTA 500 Guadalajara

WTA 250 Sao Paulo

21-27 settembre

WTA 250 Seoul

WTA 500 Singapore

Finals BJK Cup

OTTOBRE

28 settembre-11 ottobre

WTA 1000 Pechino

12-18 ottobre

WTA 1000 Wuhan

19-25 ottobre

WTA 500 Ningbo

WTA 250 Osaka

26 ottobre-2 novembre

WTA 250 Guangzhou

WTA 500 Tokyo

NOVEMBRE

2-8 novembre

WTA 250 Chennai

WTA 250 Hong Kong

WTA 250 Jiujiang

9-15 novembre

WTA Finals a Riyadh