Quando inizia il tennis nel 2026? I primi tornei ATP e WTA a gennaio

Ultimo giorno del 2025 ed è tempo di pensare a quel che sarà nel tennis mondiale. Si comincerà molto presto a dare un senso con racchetta e pallina. La off-season, infatti, è già quasi un ricordo e ora si farà parlare il campo. A partire dal 2 gennaio, infatti, il massimo circuito internazionale si rimetterà in moto, affrontando una lunga e impegnativa annata.

Sarà l’Australia il centro di gravità permanente per gli appassionati nel primo mese del 2026. La terra dei canguri, infatti, ospiterà diversi eventi nel mese di gennaio. Dal giorno indicato fino all’11, terrà banco la United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni, in programma tra Sydney e Perth. Ci sarà anche l’Italia a competere, con una formazione che avrà in Jasmine Paolini e Flavio Cobolli i propri punti forza.

Dal 5 all’11 gennaio, nel circuito maschile, si giocherà a Brisbane e a Hong Kong, eventi ormai tradizionali per togliersi un po’ di “ruggine” e soprattutto per prepararsi al torneo clou, gli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). Nella settimana a precedere il grande evento sono in calendario gli ATP250 di Adelaide e di Auckland, che vanno a inserirsi nel ragionamento già esposto sulla preparazione.

Open australiani che, chiaramente, saranno il focus anche nel Tour femminile. A precederli, lo schedule di gennaio prevede dal 5 all’11 gennaio i tornei di Auckland (250) e Brisbane (500), mentre dal 12 al 17 ci saranno gli impegni ad Adelaide e ad Hobart.

Riepilogando schematicamente:

CALENDARIO TENNIS 2026

UOMINI

GENNAIO

2 gennaio United Cup

5-11 gennaio

ATP 250 Brisbane

ATP 250 Hong Kong

12-17 gennaio

ATP 250 Adelaide

ATP 250 Auckland

18 gennaio – 1° febbraio

Australian Open

DONNE

GENNAIO

2 gennaio United Cup

5-11 gennaio

WTA 250 Auckland

-WTA 500 Brisbane

12-17 gennaio

WTA 500 Adelaide

-WTA 250 Hobart

18 gennaio – 1° febbraio

Australian Open