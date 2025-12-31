Alizé Cornet si unisce alle critiche sulla Battaglia dei Sessi: “Non ha dato una buona immagine del tennis femminile”

Non si spengono ancora gli echi delle polemiche e della contrarietà legati alla Battaglia dei Sessi, andata in scena a Dubai. Il confronto tra la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, e l’australiano Nick Kyrgios è terminato in favore di quest’ultimo con un duplice 6-3. Nonostante regole ad hoc per favorire la bielorussa e una condizione altamente approssimativa dell’aussie, la sensazione è stata quella che quando Kyrgios ha voluto fare sul serio, la partita non ci sia stata.

Il tutto poi è stato vissuto in maniera molto diversa dall’idea originale. Il riferimento è al celebre confronto di Houston tra Billie Jean King e Bobby Riggs. Ad unirsi al coro dei critici è stata anche l’ex tennista francese Alizé Cornet.

“Penso sia stata una grande trovata di marketing a dire il vero. Ho l’impressione che si tratti solo di pubblicità e che il gioco in sé passi in secondo piano. Queste nuove regole, soprattutto quella di accorciare il campo per Sabalenka, mi sembrano una totale assurdità. Sebbene la regola del servizio sia comprensibile con un giocatore come Nick Kyrgios, che può fare quattro ace in un game, penso che se si voglia fare solo spettacolo e non si vogliano a quel punto solo ace“, ha dichiarato in un’intervista a RMC Sport poco prima dell’inizio del match.

“Non dà una buona immagine del tennis femminile. Per quanto riguarda il livello di gioco, penso che sarebbe potuta essere una bella partita, oggettivamente parlando, ma tutto ciò che la circonda è in realtà solo una grande trovata pubblicitaria. E per giunta non molto riuscita. Quindi, tutto sommato, non sono convinto al principio dell’idea. Penso che sia un peccato affrontare la questione da questa prospettiva. Questo sminuisce e svaluta le capacità di Sabalenka, che potrebbe facilmente dare del filo da torcere a Nick Kyrgios da fondocampo, soprattutto perché è praticamente in pensione, fuori forma e ha un ginocchio gonfio“, ha concluso la transalpina.