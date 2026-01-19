Daniil Medvedev si complica un po’ la vita, ma approda al 2° turno degli Australian Open: sconfitto de Jong in 3 set

Missione compiuta per Daniil Medvedev. Sulla Margaret Court Arena di Melbourne, il russo, numero 12 del mondo, ha fatto il suo esordio agli Australian Open 2026 superando l’olandese Jesper de Jong (n.73 ATP) con il punteggio di 7-5 6-2 7-6(2), dopo 2 ore e 55 minuti di gioco.

Il moscovita si è complicato più del dovuto una partita che avrebbe potuto chiudere in tempi più rapidi, ma il successo in tre set resta solido e gli vale l’accesso al secondo turno, dove affronterà il francese Quentin Halys.

Nel primo set Medvedev parte con il piglio giusto. I colpi profondi da fondo campo mettono subito in difficoltà de Jong, costretto a cedere il servizio in avvio. L’olandese, però, reagisce nel quarto game, approfittando di qualche errore di troppo del russo e trovando il contro-break. Medvedev rischia anche di scivolare sotto nel punteggio, annullando una palla break, ma nel settimo game è lui a piazzare l’allungo decisivo. L’inerzia continua a oscillare: l’ex numero uno del mondo fa e disfa e, chiamato a servire per il set, si smarrisce concedendo il 5-5. La risposta del russo è immediata: nuovo break e questa volta chiusura impeccabile alla battuta per il 7-5.

Nel secondo parziale il numero 12 del ranking trova maggiore continuità. Il doppio break indirizza subito il set e in un attimo Medvedev vola sul 4-0, annullando anche tre palle del possibile contro-break. È l’ultima vera scossa di una frazione dominata dal russo, come certifica il 6-2 finale.

Il terzo set si apre con quattro palle break per Medvedev, che però non riesce a concretizzare. L’appuntamento è solo rimandato: nel terzo game arriva infatti il break. La partita sembra in ghiaccio, ma con Daniil nulla è scontato. Nel decimo gioco de Jong trova il contro-break, sfruttando le incertezze del rivale. Il russo reagisce con un rendimento eccellente in risposta e torna avanti, ma l’olandese non molla e riequilibra ancora il punteggio. Serve il tie-break per decidere l’incontro e qui il moscovita non sbaglia: un netto 7-2 fa calare il sipario sulla sfida.

Dalle statistiche emergono luci e ombre della prestazione del finalista degli Australian Open 2024: 9 ace a fronte di 5 doppi falli, ottimo rendimento con la prima di servizio (76%), ma percentuali basse con la seconda (36%). Il russo chiude con 47 vincenti e 36 errori gratuiti, numeri piuttosto atipici per lui, soprattutto per l’elevato numero di non forzati.