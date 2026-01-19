Colpo di scena agli Australian Open 2026! Felix Auger-Aliassime ko e ritiro al primo turno, avanza Nuno Borges

Si ferma subito, e in modo inatteso, il cammino di Felix Auger-Aliassime negli Australian Open 2026. Il canadese, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, è stato eliminato al primo turno dal portoghese Nuno Borges, attuale n.46 ATP, al termine di un match condizionato da problemi fisici accusati dal nordamericano (gamba destra).

L’avvio di partita aveva fatto pensare a uno sviluppo ben diverso. Auger-Aliassime ha infatti approcciato l’incontro con solidità, imponendosi nel primo set per 6-3 senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo. Nel secondo parziale, però, l’inerzia è cambiata: Borges ha alzato il livello, mostrando una migliore condizione atletica e mettendo in mostra colpi di grande qualità, mentre il canadese ha iniziato a commettere più errori del solito. Il 6-4 in favore del lusitano ha così riportato il match in equilibrio.

Nel terzo set il calo fisico del nativo di Montreal è apparso sempre più evidente. Borges ne ha approfittato, allungando nel punteggio e prendendo definitivamente il comando delle operazioni. Auger-Aliassime, visibilmente in difficoltà, ha richiesto l’intervento del fisioterapista, manifestando nervosismo e frustrazione. Dopo un breve trattamento alla gamba, ha terminato il terzo parziale (6-4 per Borges) e provato a iniziare il quarto. La risposta del suo fisico è stata negativa e il ritiro è stato inevitabile.

Grazie a questo risultato, il portoghese accede al turno successivo, dove affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Jordan Thompson, nel main draw con una wild card, e l’argentino Juan Manuel Cerundolo.