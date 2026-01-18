LIVE Arnaldi-Rublev, Australian Open 2026 in DIRETTA: montagna da scalare all’esordio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2026 tra Matteo Arnaldi ed il russo Andrey Rublev. Quinto confronto diretto tra i due tennisti con la situazione in perfetta parità. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno il qualificato portoghese Jaime Faria, che domenica ha superato in 4 parziali il belga Aleander Blockx.

Arnaldi, ventiquattrenne sanremese, arriva al primo Slam stagionale con l’incognita della condizione fisica. Il ligure si è infatti ritirato prima del match di secondo turno di qualificazione dell’ATP 250 di Brisbane per un problema alla caviglia. Ripescato nel tabellone principale, l’azzurro ha poi nuovamente dato forfait. E’ passata una settimana dall’accaduto, la speranza è che Matteo abbia smaltito il fastidio per poter competere ad armi pari con l’avversario.

Dal canto suo Rublev, ventottenne moscovita, si presenta in quel di Melbourne a margine della semifinale colta nell’ATP 250 di Hong Kong. All’esordio stagionale il russo si è fermato dinanzi a Lorenzo Musetti dimostrando un buon stato di forma dopo la preparazione svolta in off season. Il numero 14 del ranking internazionale in carriera si è issato in tre occasioni ai quarti degli Australian Open, mentre nella passata edizione fu superato al primo turno dalla stella brasiliana Fonseca.

La sfida tra Matteo Arnaldi ed il russo Andrey Rublev, match di primo turno degli Australian Open 2026, sarà il secondo incontro dall’1.00 italiana sulla Kia Arena ed inizierà subito dopo la partita femminile tra l’australiana Hunter e la spagnola Bouzas Maneiro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della contesa. Buon divertimento e buon tennis a tutti!