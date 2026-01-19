Coco Gauff regola in due set Kamilla Rakhimova e approda al secondo turno degli Australian Open 2026

Tutto secondo copione sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne. Coco Gauff (n. 3 del ranking WTA) ha superato senza particolari affanni la russa naturalizzata uzbeka Kamilla Rakhimova (n. 93) con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 40 minuti di gioco, nel primo turno degli Australian Open 2026.

Un match pressoché dominato dalla statunitense, apparsa nettamente superiore nello scambio da fondo campo, soprattutto sul lato del rovescio, e quasi sempre padrona del ritmo. Per Gauff resta però un dato che merita attenzione: i sette doppi falli commessi, un aspetto sul quale dovrà riflettere in vista del prosieguo dell’avventura australiana. Al prossimo turno l’americana affronterà la serba Olga Danilovic, che ieri ha piegato la resistenza di una sorprendente Venus Williams, in tabellone grazie a una wild card.

Nel primo set Gauff prende subito il largo, volando avanti di due break grazie alla potenza delle risposte. Il servizio, però, non è sempre affidabile: nel secondo game l’americana annulla due palle del contro-break, mentre nel quarto perde il turno di battuta. Le difficoltà alla battuta vengono compensate dall’efficacia dei colpi da fondo, in particolare dal lato sinistro, e così la n. 3 del mondo strappa nuovamente il servizio all’avversaria nel quinto gioco. Gauff annulla poi tre occasioni a Rakhimova per accorciare le distanze e, nonostante la resistenza dell’uzbeka nel settimo game (due palle set cancellate), chiude i conti nel gioco successivo sul 6-2.

Nel secondo parziale la tennista statunitense trova maggiore continuità al servizio e continua a martellare in risposta. Il risultato è un rapido allungo fino al 5-1. Rakhimova prova a restare aggrappata al match, approfittando di qualche incertezza di Coco nell’ottavo game per ottenere un contro-break, ma nel nono gioco cala definitivamente il sipario: 6-3 e passaggio del turno per Gauff.

Dando uno sguardo alle statistiche, il servizio resta l’aspetto su cui la tennista degli States dovrà lavorare maggiormente, anche alla luce del 33% di punti vinti con la seconda. Contro un’avversaria come Rakhimova può essere sufficiente, ma contro rivali di livello superiore potrebbe non bastare. Nel complesso, una partita non particolarmente brillante anche per il bilancio vincenti/errori non forzati di entrambe: 20/31 per Gauff, 12/34 per l’uzbeka.