Cricket, i convocati dell’Italia per i Mondiali T20 (format olimpico): Wayne Madsen il capitano

L’Italia cercherà di essere protagonista ai Mondiali T20 di cricket, che si disputeranno tra India e Sri Lanka da sabato 7 febbraio a domenica 8 marzo. La nostra Nazionale si cimenterà nella rassegna iridata di questo format, che sarà poi presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: l’ICC ha adottato questa tipologia per tornare nel programma dei prossimi Giochi, dove uno degli sport più praticati a livello planetario avrà il suo meritato spazio.

Gli azzurri, al loro debutto assoluto della competizione, esordiranno lunedì 9 febbraio all’Eden Gardens di Kolkata contro il Bangladesh e poi si rimetteranno in gioco tre giorni più tardi contro il Nepal in quel di Mumbai. Il cammino proseguirà poi contro l’Inghilterra (16 febbraio) e le Indie Occidentali (19 dicembre) nel durissimo gruppo C, che promuoverà le prime due classificate alla seconda fase a gironi.

Il capitano sarà Wayne Madsen, selezionato con “l’obiettivo di garantire stabilità, armonia e continuità, ritenute prioritarie rispetto a logiche di breve periodo“, e raccoglierà il testimone da Joe Burns, che non sarà presente all’evento. La Federazione Italiana ha comunicato che ci sono stati dei contatti preliminari di disponibilità, ma non si è giunti a un accordo per l’occasione. Nella giornata odierna sono stati rivelati i quindici convocati dell’Italia, con alcuni nomi di assoluto rilievo.

Su tutti spicca JJ Smuts, che in passato ha già giocato per il Sudafrica a livello internazionale, mentre Emilio Gay non potrà essere della partita a causa di un infortunio. L’head coach sarà John Davison, assistito da Kevin O’Brien e Douglas Brown, mentre Peter Di Venuto sarà il manager. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per i Mondiali T20 di cricket.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI T20 CRICKET

Wayne Madsen (capitano)

Marcus Campopiano

Gian Piero Meade

Zain Ali

Ali Hasan

Crishan Jorge

Harry Manenti

Anthony Mosca

Justin Mosca

Syed Naqvi

Benjamin Manenti

Jaspreet Singh

JJ Smuts

Grant Stewart

Thomas Draca