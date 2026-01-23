Cricket
Cricket, l’Italia cede all’Irlanda nella prima amichevole verso la Coppa del Mondo T20
L’Italia cede all’Irlanda nella prima delle tre amichevoli T20 International di cricket maschile, giocata nell’ambito di una tournée bilaterale al Sevens Stadium di Dubai, in preparazione alla Coppa del Mondo: gli azzurri cedono per 3 wickets agli irlandesi, che si impongono per 119/7 (19.3)-118/10 (18.1).
La Nazionale italiana vince il sorteggio e sceglie di attaccare, offrendo una buona prestazione con un run rate di 6.50, chiudendo leggermente anzitempo la propria prova, dato che i 10 wickets cadono dopo 18.1 overs dei 20 previsti, con gli azzurri che si fermano a quota 118 runs.
L’Irlanda prova a scardinare la difesa azzurra, che però contiene gli attacchi degli avversari, fermandosi alla fine ad un run rate di 6.10. La sfida si decide sui dettagli, l’Italia fa cadere 7 wickets e gli irlandesi arrivano in fondo al loro innings d’attacco.
La sfida si decide all’ultimo respiro e l’Irlanda la spunta nel momento in cui le restano appena 3 balls da giocare, giungendo a quota 119 run dopo 19.3 dei 20 overs previsti, imponendosi così per 3 wickets con lo score finale di 119/7 (19.3)-118/10 (18.1).