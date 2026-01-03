Comincia male il 2026 di Mattia Bellucci: tie-break fatale nelle qualificazioni a Brisbane

Inizia con un passo falso il 2026 tennistico di Mattia Bellucci. Il lombardo è stato sconfitto nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Brisbane dallo spagnolo Pablo Carreno Busta in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Bellucci era la settima testa di serie e all’Italia resta così il solo Matteo Arnaldi, che cercherà di raggiungere la qualificazione e che tra poco farà il suo esordio con il francese Hugo Gaston.

A Bellucci non sono bastati 13 ace (8 quelli dello spagnolo) e 37 vincenti (23 quelli dell’avversario) per avere la meglio di Carreno Busta. Il tennista italiano paga sicuramente i 43 errori non forzati, mentre sono stati 25 per lo spagnolo. Bellucci ha vinto l’80% dei punti quando ha servito la prima, mentre il 47% con la seconda.

Un match iniziato subito in salita per Bellucci, che ha perso immediatamente il servizio. Il lombardo si è trovato poi ad affrontare due palle break nel quinto game, ma è riuscito ad annullarle entrambe. In quello successivo è stato poi Carreno Busta a cancellare due occasioni di controbreak per l’italiano. Alla fine lo spagnolo si è preso il primo set con il punteggio di 6-4.

Nel secondo set Bellucci gioca decisamente meglio dell’avversario e riesce a strappargli il servizio nel quarto game. L’italiano è in pieno controllo del set e tiene con comodità i propri turni di servizio. Un ulteriore break arriva nell’ottavo gioco, con Bellucci che vince così il secondo set per 6-2.

In avvio di terzo set si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio. La svolta sembra arrivare nel sesto game, quando Bellucci toglie la battuta a Carreno Busta e sale a condurre sul 4-2. Purtroppo l’azzurro non sfrutta il vantaggio e subisce l’immediato controbreak da parte dello spagnolo. Si arriva così al tie-break decisivo, che viene vinto per 7-3 dallo spagnolo, che resta in corsa per accedere al tabellone principale.