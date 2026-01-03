La prossima settimana gioca Jannik Sinner! Sfida ad Alcaraz: orario, tv, streaming

Manca una settimana esatta all’esordio stagionale, seppur in gara non ufficiale, di Jannik Sinner: l’azzurro affronterà nel match d’esibizione, in calendario sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 8.00 italiane, alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), lo spagnolo Carlos Alcaraz.

In Corea del Sud arriverà il primo incrocio stagionale tra i primi due tennisti del ranking ATP, che hanno fatto la scelta comune di non disputare tornei ufficiali prima degli Australian Open 2026, rimandando l’esordio direttamente al torneo del Grand Slam in programma a Melbourne da domenica 18 gennaio.

La diretta tv di Sinner-Alcaraz, incontro d’esibizione a Seul, sarà fruibile su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la Diretta Live testuale del match d’esibizione sarà assicurata da OA Sport. Differita alle 22.00 su TV8 HD e tv8.it.

CALENDARIO ESIBIZIONE SEUL 2026

Sabato 10 gennaio – Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud)

Ore 8.00 italiane: Jannik Sinner (Italia) – Carlos Alcaraz (Spagna) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, differita ore 22.00 su TV8 HD

PROGRAMMA ESIBIZIONE SEUL 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, differita ore 22.00 su TV8 HD.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW, differita ore 22.00 su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.