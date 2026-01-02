La stagione di Lorenzo Musetti inizia da Hong Kong: avversari e precedenti nel torneo

Sarà a Hong Kong che Lorenzo Musetti inizierà la propria stagione 2026. Il numero 2 d’Italia parte dall’evento che si gioca in uno dei luoghi più ricchi di storia (per diversi motivi) nel contesto globale. E lo fa anche per riscattare il 2025, quando si fermò ai quarti in quella che fu una prima parte d’annata non sempre lineare prima dell’affermazione definitiva sul rosso.

Diversi gli avversari che potrà incontrare, chiaramente fermo restando che il suo è un ruolo da testa di serie numero 1. Dall’altra parte del tabellone, e questa è una certezza, resterà Alexander Bublik, dunque il kazako potrà giocare contro il toscano solo in finale. Le ulteriori teste di serie sono i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov (3 e 4), Lorenzo Sonego (5), il canadese Gabriel Diallo (6), il francese Alexandre Muller (7) e il portoghese Nuno Borges (8).

Fuori dal seeding, i nomi più scomodi restano quelli dell’ungherese Fabian Marozsan, del serbo Miomir Kecmanovic, dell’argentino Tomas Martin Etcheverry e del francese Adrian Mannarino, fermo restando che in giro c’è sempre Marin Cilic con tutta la difficoltà di prevedere quale sia l’attuale strada del croato.

Di precedente partecipazioni ce ne sono due in questo evento. Nel 2025 si presentò al via da numero 17 del mondo e potendo usufruire di un bye al primo turno. Al secondo sconfisse proprio Diallo, ma nei quarti si imbatté in Jaume Munar: lo spagnolo è poi andato a disputare la sua migliore stagione sul veloce della propria carriera. Nel 2024, invece, era numero 27: batté il giocatore di casa Coleman Wong all’esordio, ma al secondo turno fu fermato dal russo Pavel Kotov, che sarebbe rimasto a buoni livelli per ancora qualche mese.