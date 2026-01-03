Sport in tvTennis
Dove vedere in tv Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming
L’esordio dell’Italia nella United Cup 2026 di tennis, avverrà a Perth, in Australia: domani, domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 10.00 italiane, alla RAC Arena, nel tie valido per il Girone C, gli azzurri, accreditati della terza testa di serie del torneo, affronteranno la Svizzera.
Il match di singolare maschile tra l’azzurro Flavio Cobolli e l’elvetico Stan Wawrinka sarà il secondo incontro del tie tra Italia e Svizzera, e si giocherà al termine del singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, le quali apriranno la sfida a partire dalle ore 10.00 italiane.
La diretta tv di Cobolli-Wawrinka, per il tie Italia-Svizzera della United Cup 2026 di tennis, sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX e Tennis TV, infine la Diretta Live testuale del tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO UNITED CUP 2026
Domenica 4 gennaio – RAC Arena di Perth
Gruppo C: Italia-Svizzera
Dalle ore 10.00 italiane
Jasmine Paolini-Belinda Bencic – Diretta tv su SuperTennis HD
A seguire
Flavio Cobolli-Stan Wawrinka – Diretta tv su SuperTennis HD
PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD.
Diretta streaming: SuperTenniX, Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.