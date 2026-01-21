Civitanova si illumina in Champions League! Bottolo e Nikolov show, pesantissima vittoria in Polonia

In un gennaio decisamente altalenante e caratterizzato dalle sconfitte per 3-1 nei big match di Superlega contro Trento e Perugia, Civitanova ritrova la luce in Champions League e vince un incontro di fondamentale importanza per la sua avventura nella massima competizione europea, sconfiggendo un avversario decisamente quotato e di importante spessore tecnico. La Lube ha espugnato la fornace del Torwar Hall Cos di Varsavia, gremito da 3.300 spettatori, regolando il PGE Projekt con un secco 3-0 (25-18; 25-21; 26-24) in 84 minuti di gioco) e issandosi in testa alla graduatoria della Pool E con 3 vittorie (9 punti), davanti al Montpellier (2 successi, 5 punti) e proprio ai polacchi (un’affermazione, 4 punti).

I biancorossi hanno ruggito di forza in trasferta e hanno compiuto un passo di fondamentale importante verso la conquista del primo posto nel raggruppamento, l’unico che assicura la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (le seconde classificate dei cinque gironi e la miglior terza disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta). I ragazzi di coach Giampaolo Medei hanno preso il largo nel cuore del primo set, nel secondo parziale hanno recuperato da 9-12 con un perentorio allungo nella parte centrale, nella secondo frazione hanno subito la rimonta dal 13-19 e sono poi riusciti a spuntarla sul 24-24 con un micidiale uno-due.

Un illuminatissimo Mattia Boninfante ha sfruttato al meglio le sue bocche da fuoco: 19 punti (56% in attacco) per Aleksandar Nikolov, 11 punti (4 muri, 41% in fase offensiva e 63% in ricezione per Mattia Bottolo, 10 punti (2 muri, 2 ace) per Eric Loeppky. Al centro hanno giocato Giovanni Gargiulo (5) e Wout D’Heer (4), il libero Fabio Balaso ha chiuso con il 75% in ricezione. Tra le fila del Varsavia i migliori sono stati Bartosz Bednorz (9), Yurii Semeniuk, Kevin Tillie e Bartosz Gomulka (7 punti a testa).

CLASSIFICA POOL E: Civitanova 3 vittorie (9 punti), Montpellier 2 vittorie (5 punti), PGE Projekt Varsavia 1 vittoria (4 punti), Haasrode Leuven 0 vittorie (0 punti).