Perugia ruggisce in Champions League: Giannelli spadroneggia, Berlino ko e primo posto

Perugia ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys con un perentorio 3-0 (25-13; 25-23; 25-14) di fronte ai 3.200 spettatori del PalaBarton e ha così infilato la terza vittoria consecutiva nella Champions League di volley maschile, issandosi al comando della graduatoria del gruppo C con tre affermazioni (8 punti) proprio davanti ai tedeschi (due successi, 5 punti). Dopo i brividi provati un paio di settimane fa sul campo degli spagnoli del Guaguas, dove sono riusciti a spuntarla soltanto al tie-break, la capolista della Superlega è tornata a esprimere un gioco convincente e ha potuto fare festa.

I Block Devils hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea, garantita soltanto alle vincitrici dei cinque gironi (le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta). I Campioni del Mondo hanno preso il largo nelle battute iniziali del primo e del terzo set, riuscendo a fare immediatamente il vuoto. Nel secondo parziale, invece, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti si sono fatti rimontare da 17-13 fino a 22-21, poi hanno piazzato un rush finale di spessore che ha evitato brutte sorprese.

Il regista Simone Giannelli (4 punti) si è affidato allo scatenato opposto Wassim Ben Tara (18 punti, 3 ace, 82% in attacco) e allo schiacciatore Oleh Plotnytskyi (11 punti, 3 ace, 67% in fase offensiva), spalleggiato di banda da Kamil Semeniuk (8). Al centro c’è stato spazio per Agustin Loser (2) e Sebastian Solé (6), il libero Massimo Colaci ha chiuso con il 60% in ricezione. Tra le fila del Berlino i migliori sono stati Nolan Flexen (9), Jake Hanes (8) e Matthew Knigge (7).

CLASSIFICA POOL C: Perugia 3 vittorie (8 punti), Berlin Recycling Volleys 2 vittorie (5 punti), Praga 0 vittorie (1 punto)*, Guaguas 0 vittorie (1 punto)*. *= 1 partita in meno, giovedì 22 gennaio: Guaguas-Praga.