Civitanova-Verona oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-4, canale, streaming

Oggi sabato 18 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo all’Eurosuole Forum, dove la Lube avrà l’0ccasione di chiudere i conti di fronte al proprio pubblico: i cucinieri conducono la serie per 2-1 e in caso di vittoria si qualificheranno all’atto conclusivo da disputare contro Perugia. Gli scaligeri cercheranno la reazione in trasferta, con l’intento di trascinare la contesa alla bella di spareggio.

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA DI VOLLEY DALLE 18.00

La seconda forza della stagione regolare si trova costretta a inseguire contro la sesta classificata della Superlega ed è chiamata a rialzare la testa: dopo aver strabiliato per l’intera stagione e aver vinto anche la Coppa Italia, la Rana non vuole fermarsi sul più bello e punta a continuare il proprio sogno di battagliare per il tricolore per la prima volta nella storia. Per meritarsi gara-5 tra le mura amiche, però, servirà una partita perfetta da parte della compagine veneta.

Gli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo e l’opposto Eric Loeppky, saranno i terminali offensivi di punta di Civitanova, guidati dal palleggiatore Mattia Boninfante, il quale sfrutterà anche i centrali Giovanni Gargiulo e Marko Podrascanin, mentre il libero sarà Fabio Balaso. Il bomber Darlan Souza, i martelli Noumory Keita e Rok Mozic (o Francesco Sani), il palleggiatore Micah Christenson, i centrali Aidan Zingel e Aleksandar Nedeljkovic, il libero Matteo Staforini saranno i riferimenti di Verona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-VERONA OGGI

Sabato 18 aprile

Ore 18.00 Gara-4 semifinale scudetto volley: Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CIVITANOVA-VERONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (canale 58), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.