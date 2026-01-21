LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta di fuoco in Polonia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match della Cucine Lube Civitanova e PGE Projekt Varsavia valido per la terza giornata della prima fase a gironi della Champions League volley maschile, con la squadra italiana che cerca la terza vittoria di fila in una trasferta che potrebbe rivelarsi più complessa di quello che sembra.

La stagione della Lube in campo nazionale non sta rispettando le aspettative, con i marchigiani che occupano la sesta posizione provvisoria nella regular season: tuttavia, in Europa, Civitanova copre la prima posizione del Gruppo E, dopo le vittorie per 3-0 contro i francesi del Montpellier e per 0-3 contro la formazione belga dell’Haasrode Leuven.

I polacchi del Varsavia hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta nei primi due match di Champions League, riuscendo ad andare a punti in entrambe le occasioni: dopo la vittoria per 3-0 contro il Leuven, è arrivata la sconfitta per 3-2 contro il già citato Montpellier. Civitanova giocherà per tentare la prima fuga verso i quarti di finale della competizione, obiettivo primario della squadra italiana nella sua spedizione europea.

Il match tra Civitanova e Varsavia inizierà alle 20.30 e verrà disputato alla Torwar Hall COS dell’omonima capitale polacca. I giudici di gara saranno il tedesco Mathias Ewald come primo arbitro e il portoghese Vitor Alexandre Gonçalves come secondo. Segui l’incontro in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!