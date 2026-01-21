Trento crolla in Champions League! Abdel-Aziz e Clevenot sorprendono Michieletto e compagni, strada in salita

Pesantissima sconfitta di Trento nella Champions League di volley maschile: i Campioni d’Italia sono crollati sul campo dello Ziraat Bankkart Ankara con un secco 3-0 (25-15; 33-31; 25-22), incappando così nel primo ko stagionale nella massima competizione europea. La trasferta in Turchia si è rivelata decisamente amara per la compagine dolomitica che, dopo aver tentennato in Superlega nelle ultime settimane (due sconfitte in tre uscite), è incappata in un grave passo falso lontana da casa e ha così complicato il proprio cammino.

Trento resta ferma a due vittorie (6 punti) e ora si trova alle spalle dell’imbattuta compagine anatolica (tre affermazioni, 9 punti) nell’intensa lotta per il primo posto nel gruppo A, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (le seconde classificate e la miglior terza dei cinque raggruppamenti prenderà parte ai playoff, che metteranno in palio gli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta).

I ragazzi di coach Marcelo Mendez sono stati travolti nel primo set, ma sembravano poter reagire nella seconda frazione: si issano sul 10-6, ma vengono raggiunti sul 12-12 e poi vanno sotto per 18-16, danno vita a un rovente braccio di ferro, si vedono annullare sei set-point e poi vengono beffati dai padroni di casa. La terza frazione viene giocata punto a punto, Trento mette la testa avanti sul 22-21, ma ancora una volta il colpo di casa dello Ziraat fa la differenza.

Prestazioni superlative di tre stelle del panorama internazionale: l’opposto olandese Nimir Abdel-Aziz (21 punti, 2 ace, 2 muri, 63% in attacco), lo schiacciatore francese Trevor Clevenot (13 punti, 3 muri) e il martello polacco Tomasz Fornal (12 punti, 2 muri, 67% in fase offensiva). Tra le fila di Trento il migliore è stato lo schiacciatore Alessandro Michieletto (12 punti, 52%), in doppia cifra anche il martello Jordi Ramon (11) e il bomber Theo Faure (10) sotto la regia di Riccardo Sbertoli.

CLASSIFICA POOL A: Ziraat Bankkart Ankara 3 vittorie (9 punti), Trento 2 vittorie (6 punti), Tours 0 vittorie (0 punti)*, ACH Lubiana 0 vittorie (0 punti)*. *= 1 partita in meno, domani Lubiana-Tours.