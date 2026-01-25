Campaccio 2026 oggi: orari, programma, tv, streaming. C’è Nadia Battocletti

Oggi domenica 25 gennaio va in scena il Campaccio 2026, tradizionale Classica di corsa campestre e tappa di prestigio del World Cross Country Tour (il massimo circuito internazionale itinerante della specialità). Si preannuncia grande spettacolo sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), per quello che è un tradizionale appuntamento dell’Epifania e che per l’occasione è stato posticipato di quasi tre settimane a causa dei Mondiali negli USA.

Appuntamento con la gara maschile alle ore 11.25 sulla distanza dei dieci chilometri, mentre le donne si cimenteranno sui 6 km a partire dalle ore 12.08. Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che cercherà di replicare il successo ottenuto dodici mesi fa: la Campionessa d’Europa incrocerà le burundesi Francine Niyomukunzi (vincitrice nel 2024) e Micheline Niyomahoro, oltre a Elvanie Nimbona, fresca di cittadinanza italiana.

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, che torna in gara dopo aver trionfato alla BOclassic il giorno di San Silvestro, insegue quel successo che le permetterebbe di mettere le mani sul trofeo generale del World Tour per la seconda volta consecutiva. Tra gli uomini, invece, tutto sembra apparecchio per un’intensa battaglia tra i burundesi Celestin Ndikumana, Therence Bizoza, Egide Ntakarutimana, il ruandese Yves Nimubona, l’ugandese Dolphine Chelimo, mentre i colori italiani saranno difesi da Ala Zoghlami.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Campaccio 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPACCIO 2026 OGGI

Domenica 25 gennaio

Ore 11.25 Gara maschile, sui 10 km – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 12.08 Gara femminile, sui 6 km – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CAMPACCIO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.