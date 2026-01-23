Calcio, l’Inter rimonta due gol di svantaggio e poi travolge il Pisa nell’anticipo di Serie A

L’Inter rialza la testa tre giorni dopo il ko interno di Champions contro l’Arsenal e batte in rimonta il Pisa con un roboante 6-2 nell’anticipo del ventiduesimo turno (il terzo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. I nerazzurri firmano così la terza vittoria consecutiva in campionato e restano saldamente in vetta alla classifica, con la possibilità di aumentare il vantaggio sulle inseguitrici in base ai risultati dei prossimi giorni.

Gli uomini di Cristian Chivu, con il successo odierno a San Siro, volano infatti a 52 punti portandosi momentaneamente a +6 sul Milan (attesa domenica all’Olimpico contro la Roma) e +9 sul Napoli (di scena a Torino contro la Juventus). Decima sconfitta stagionale in Serie A per i toscani, che rimangono fermi a 14 punti in fondo alla graduatoria insieme all’Hellas Verona e a -3 dalla zona salvezza.

Avvio shock per i padroni di casa, che subiscono un clamoroso uno-due firmato da Moreo tra l’11’ ed il 23′ ritrovandosi addirittura sotto di due reti. La reazione dell’Inter è furibonda ed il ribaltone avviene nel giro di pochi minuti con i gol di Zielinski (su rigore), Lautaro Martinez e Pio Esposito che fissano il punteggio sul 3-2 all’intervallo. Nella ripresa i vice-campioni d’Europa in carica dilagano e vanno in gol anche Dimarco, Bonny e Mkhitaryan.