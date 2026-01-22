Calcio: un super Pisilli regala alla Roma la quarta vittoria consecutiva in Europa League. Pari in rimonta per il Bologna

Prosegue a vele spiegate il cammino della Roma nella fase a girone unico valida per l’Europa League 2025-2026 di calcio. La formazione giallorossa ha infatti incasellato la quarta vittoria consecutiva, battendo lo Stoccarda per 2-0 rimanendo tra le prime otto della classe.

Gli uomini di Gasperini hanno sbloccato il risultato al 40’ del primo tempo per merito di Niccolò Pisilli, bravo ad incrociare la rete sfruttando il perfetto esterno sinistro egregiamente servito da Soulè. Sarà sempre il giovane calciatore italiano a mettere a referto il raddoppio, arrivato in pieno recupero dopo che la squadra capitolina aveva seriamente rischiato il cameback degli avversari.

Il centrocampista ha infatti capitalizzato un’azione partita dai piedi di Rensch che, dal fondo, ha appoggiato per Dybala, il quale ha scaricato per l’azzurro, artefice di una bella botta sul primo palo. In virtù di quanto successo la Roma occupa il sesto posto con 15 punti.

Ancora un risultato utile invece per il Bologna che ha strappato un prezioso pareggio in rimonta contro il Celtic. Allo Stadio Dall’Ara partono decisamente meglio gli ospiti che, dopo appena 6’, trovano il vantaggio con Hatate per poi raddoppiare al 40’ con Trusty nonostante l’espulsione per doppia ammonizione dell’autore della prima rete.

Nel secondo tempo emerge però tutto l’orgoglio degli emiliani, i quali accorciano le distanze al 58′ con Dallinga ripristinando poi gli equilibri iniziali con Rowe al 72’. Un pari che proietta i rossoblu al quattordicesimo posto con 12 punti, in piena zona play-off, quando manca ancora un turno prima della fase eliminatoria.