L’Inter sbatte contro l’Arsenal in Champions League, pareggio anonimo del Napoli in superiorità numerica

Una sconfitta e un pareggio per le squadre italiane nella serata riservata alla Champions League di calcio. L’Inter è crollata contro l’Arsenal per 3-1 di fronte al proprio pubblico di San Siro: Gabriel Jesus ha portato gli inglesi in vantaggio al 10′, Sucic ha risposto al 18′, ma la doppietta di Gabriel Jesus al 31′ ha rilanciato i Gunners e Gyokeres ha chiuso i conti all’84mo minuto.

Il Napoli ha pareggiato per 1-1 sul campo del non irresistibile FC Copenhagen: i partenopei hanno giocato con l’uomo in più a partire dal 35′ in seguito all’espulsione di Delaney, sono passati in vantaggio al 39′ con la stoccata di McTominay, ma al 72′ i danesi hanno impattato con Larsson dopo aver sbagliato un calcio di rigore.

Terza sconfitta di fila per l’Inter, che è scivolata al nono posto, mentre il Napoli staziona al 23mo posto ed è al limitare della zona qualificazione ai playoff. Fanno notizia il clamoroso ko del Manchester City nella tana del Bodo/Glimt per 3-1 e la sconfitta del PSG sul campo dello Sporting Lisbona per 2-1, mentre il Real Madrid ha travolto il Monaco per 6-1 e il Tottenham ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund per 2-0. Successi in trasferta per l’Ajax (2-1 contro il Villareal) e il Club Brugge (4-1 contro il Kairat Almaty).