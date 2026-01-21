La Juventus vince in Champions League e si garantisce i playoff, Atalanta ko con l’Athletic Bilbao

Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella serata della Champions League di calcio, dopo che ieri l’Inter aveva perso contro l’Arsenal e il Napoli aveva pareggiato con il Copenhagen. La Juventus ha avuto la meglio sul Benfica per 2-0 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium grazie ai gol di Thuram al 55′ e McKennie al 64′, ottenendo la seconda vittoria consecutiva in Europa e salendo al 15mo posto in classifica con 12 punti all’attivo, garantendosi così la qualificazione ai playoff.

L’Atalanta ha invece perso tra le mura amiche contro l’Athletic Bilbao per 3-2: i neroazzurri sono passati in vantaggio al 16′ con Scamacca, ma nella ripresa gli spagnoli si sono scatenati con le reti di Guruzeta al 58′, Serrano al 70′ e Navarro al 74′, poi all’88mo minuto Krstovic ha accorciato le distanze. La Dea si ferma dopo tre vittorie consecutive e ora è a quota 13 punti insieme ad altre sette squadre al sesto posto, in piena lotta per accedere direttamente agli ottavi di finale.

Il Barcellona ha sconfitto lo Slavia Praga a domicilio per 4-2, il Liverpool ha espugnato Marsiglia per 2-0, successi casalinghi per il Bayern Monaco (2-0 contro il Royale Union SG) e il Chelsea (1-0 contro il Pafos). Pareggio per 1-1 tra il Galatasaray e l’Atletico Madrid, il Qarabag ha avuto la meglio sull’Eintracht Francoforte per 3-2 e il Newcastle ha sconfitto il PSV Eindhoven per 3-0.