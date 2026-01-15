ATP Auckland 2026: Shelton salvato dalla pioggia contro Baez, programma sconvolto

Soltanto un incontro è stato portato a termine nel novero dei quarti di finale dell’ATP 250 di Auckland. Ed è quello che non fa sorridere casa Italia, vista la rimonta subita da Luciano Darderi: protagonista l’americano Marcos Giron, vittorioso nella fattispecie per 1-6 7-5 6-4 anche se non ha mai davvero rischiato di perdere.

Giron si troverà davanti uno tra Ben Shelton e Sebastian Baez. Qui, peraltro, ci scappa una sorpresa in potenza, perché l’argentino, prima della sospensione, gioca benissimo e va pure avanti 7-5, ma a inizio secondo set arriva l’interruzione che, probabilmente, salva lo statunitense.

Quanto a Giovanni Mpetshi Perricard e Jakub Mensik, il gioco si ferma dopo appena due punti: 0-30 sul servizio del ceco, il francese in una posizione favorevole e già l’acqua decide che, in fondo, tutto può essere rinviato.

Non molto più fortunati Eliot Spizzirri e Fabian Marozsan: per loro interruzione sul 4-5 30 pari, con l’americano al servizio e che, pochi minuti prima, non era stato in grado di sfruttare un paio di importanti palle break.