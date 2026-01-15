Elisabetta Cocciaretto scatenata! Lascia le briciole a Bondar e accede in semifinale nel WTA di Hobart!

Dalle qualificazioni alle semifinali! Non si ferma la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Hobart, in Australia: l’azzurra regola la magiara Anna Bondar, sconfitta con un duplice 6-2 in un’ora e 28 minuti di gioco, inframmezzati da numerose interruzioni per pioggia. Nel penultimo atto Cocciaretto affronterà la vincente della sfida tra la croata Antonia Ruzic e la serba Olga Danilovic.

Nel primo set l’avvio dell’azzurra è veemente: Cocciaretto vince 19 dei primi 25 punti giocati, vola sul 4-0 e si procura tre palle break consecutive per il 5-0. La magiara le annulla, ne cancella una quarta ai vantaggi e tiene la battuta. L’italiana a sua volta cancella due palle break nel sesto game e si porta sul 5-1, poi tiene a zero il successivo turno in battuta e chiude i conti sul 6-2 in 43 minuti di gioco effettivo.

Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al 2-2, con l’azzurra, che nel quarto game deve annullare due palle break consecutive. Scampato il pericolo, però, Cocciaretto sale in cattedra, strappa la battuta a trenta all’ungherese, e poi conferma il break, allungando sul 4-2. L’italiana dilaga: arriva un altro break a trenta nel settimo gioco, poi Cocciaretto tiene la battuta a quindici e chiude sul 6-2 in 45 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 64 punti contro i 45 della rivale, sfruttando 4 delle 11 palle break avute a disposizione, ma soprattutto cancellando tutte le sei occasioni concesse alla magiara. Cocciaretto fa la differenza con la prima di servizio, con la quale si attesta al 77%, mentre Bondar si ferma al 55%.