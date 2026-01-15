ATP Auckland 2026, Luciano Darderi cede in tre set a Marcos Giron nei quarti

Si ferma nei quarti di finale il cammino in singolare di Luciano Darderi nell’ATP 250 di Auckland, in Nuova Zelanda: l’azzurro, numero 4 del seeding, cede allo statunitense Marcos Giron, in tabellone grazie ad uno special exempt, che si impone con il punteggio di 1-6 7-5 6-4 dopo due ore e 34 minuti effettivi di gioco, intervallati da diverse e lunghe pause per pioggia. Giron sfiderà in semifinale uno tra l’altro statunitense Ben Shelton e l’argentino Sebastian Baez.

Nel primo set l’azzurro cede il servizio in apertura, poi cambia passo ed infila sei giochi consecutivi, senza lasciare scampo all’avversario, incamerando la frazione senza alcun patema con il punteggio di 6-1 in appena 37 minuti di gioco.

Nella seconda partita l’equilibrio non si spezza, con i servizi a lungo dominanti: tra terzo e settimo game sono 15 i punti consecutivi vinti dal giocatore alla battuta. Darderi accusa un passaggio a vuoto nell’ottavo game, si fa rimontare da 30-15 e cede il servizio, ma reagisce e centra l’immediato controbreak a zero. Nel dodicesimo gioco, però, l’azzurro va sotto 30-40, annulla il set point, ma poi capitola ai vantaggi, con Giron che pareggia i conti sul 7-5 dopo 56 minuti.

Nella frazione decisiva Darderi manca due palle break in apertura ed un’altra nel terzo game, poi nel quarto è lui a cedere il servizio ai vantaggi. Giron scappa via, allungando prima sul 4-1 e poi sul 5-2, andando a servire per il match sul 5-3. Nel nono game, però, arriva il controbreak a trenta dell’azzurro, il quale, purtroppo, non riesce ad effettuare l’aggancio, cedendo ancora il servizio a quindici nel decimo game, con Giron che vince per 6-4 dopo un’ora ed un minuto.

Le statistiche sottolineano come in realtà sia Darderi a vincere più punti, 94 contro 87, con un numero simile di vincenti, 27-26 per l’azzurro, ma molti meno gratuiti concessi da parte dell’italiano, 26-38. Darderi sfrutta 5 delle 11 palle break avute a disposizione e ne cancella 5 delle 10 concesse a Giron.