Fonseca, Mensik e Jodar: la nuova generazione brilla al Roland Garros e insidia il duopolio Sinner-Alcaraz

Il Roland Garros 2026 potrebbe essere ricordato come il torneo che ha certificato l’inizio di una nuova fase del tennis mondiale. Non perché abbia incoronato un nuovo campione, ma perché ha mostrato in maniera inequivocabile che dietro ai dominatori degli ultimi anni esiste ormai una generazione pronta a contendere loro il trono. João Fonseca, Jakub Menšík e Rafael Jódar, tutti nati tra il 2005 e il 2006, hanno raggiunto contemporaneamente i quarti di finale dello Slam parigino, offrendo un’immagine potente del ricambio generazionale in atto.

Per comprendere la portata dell’evento bisogna partire dal contesto. Negli ultimi due anni il tennis maschile è stato caratterizzato da un dominio quasi assoluto di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dall’Australian Open 2024 fino all’inizio di questa stagione, i due hanno conquistato nove Slam consecutivi, monopolizzando i palcoscenici più importanti e dando vita a una rivalità destinata a segnare un’epoca.

A Parigi, tuttavia, qualcosa si è incrinato. Alcaraz non ha potuto prendere parte al torneo a causa dell’infortunio al polso che lo ha costretto al forfait. Sinner, invece, è arrivato sulla terra rossa francese dopo un periodo di straordinaria continuità ma anche di enorme dispendio fisico. L’azzurro aveva infatti appena completato una sequenza senza precedenti nella storia del tennis moderno, conquistando i titoli in cinque Masters 1000 consecutivi nella stagione. Un’impresa che nessun giocatore era mai riuscito a realizzare e che testimonia il livello di eccellenza raggiunto dal numero uno del mondo.

Proprio questa eccezionale continuità, però, potrebbe aver presentato il conto. Jannik è uscito sorprendentemente al secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, in una partita che stava controllando prima di essere condizionato da un evidente malessere fisico. Un episodio che va letto anche alla luce delle condizioni particolari che hanno caratterizzato questa edizione del Roland Garros.

Parigi è stata infatti investita da un’anomala ondata di caldo, con temperature superiori di circa dieci gradi rispetto alle medie stagionali. Un fattore che ha inciso sensibilmente sulle prestazioni degli atleti, aumentando il consumo energetico, complicando il recupero e causando numerosi problemi fisici durante il torneo. In uno sport sempre più basato sull’intensità e sulla velocità degli scambi, la gestione dello sforzo è diventata un elemento decisivo e anche i giocatori più forti del circuito si sono trovati a fare i conti con condizioni estremamente impegnative.

L’assenza di Alcaraz e l’uscita prematura di Sinner hanno inevitabilmente aperto spazi che la nuova generazione non si è lasciata sfuggire.

Fonseca, nato nel 2006, ha confermato a Parigi tutto ciò che gli addetti ai lavori pronosticavano da tempo. La vittoria contro Casper Ruud sul Philippe-Chatrier e ancor di più quella contro Novak Djokovic rappresentano molto più di un semplice successo prestigioso: è la dimostrazione che il suo tennis aggressivo e spettacolare può essere efficace anche nei grandi appuntamenti. Dotato di un dritto devastante e di una personalità fuori dal comune, il sudamericano ha già conquistato un ATP 500 a Basilea e un ATP 250 a Buenos Aires, dimostrando una rapidità di crescita impressionante. La sensazione è che il brasiliano possieda quel mix di potenza, talento e carisma necessario per diventare una presenza stabile nelle fasi finali degli Slam.

Se Fonseca rappresenta il talento più esplosivo, Menšík incarna forse il profilo più completo dal punto di vista fisico e strutturale. Il ceco, classe 2005, aveva già lanciato segnali importanti vincendo il Masters 1000 di Miami nel 2025, impresa impreziosita dal successo in finale contro Djokovic. Alto 196 centimetri, dotato di un servizio potente e preciso e di una sorprendente mobilità per la sua stazza, Menšík ha aggiunto un altro tassello alla propria crescita eliminando Andrey Rublev in una battaglia di cinque set.

Il terzo nome è quello che forse racconta meglio la capacità del tennis di generare continuamente nuovi fenomeni. Jódar, nato nel settembre del 2006, è il più giovane dei tre e arriva dalla tradizione spagnola che ha prodotto Rafael Nadal e Alcaraz. Il suo percorso è stato rapidissimo: dal titolo agli US Open juniores nel 2024 all’esperienza universitaria negli Stati Uniti, fino all’esplosione nel circuito professionistico. A Parigi ha raggiunto i quarti con una rimonta contro il connazionale Pablo Carreño Busta, recuperando due set di svantaggio. Ma il dato più significativo riguarda la continuità mostrata negli ultimi mesi: titolo a Marrakech partendo dalle qualificazioni, quarti di finale nei Masters 1000 di Madrid e Roma e ingresso nella top-25 mondiale.

Naturalmente sarebbe prematuro parlare della fine dell’era Sinner-Alcaraz. I risultati degli ultimi anni raccontano una superiorità ancora evidente e il loro livello medio resta superiore a quello di qualsiasi altro giocatore del circuito. Tuttavia il Roland Garros 2026 ha mostrato qualcosa che fino a pochi mesi fa appariva meno chiaro: esiste finalmente un gruppo di giovani in grado non solo di vincere partite importanti, ma anche di arrivare in fondo nei tornei più prestigiosi.