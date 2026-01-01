Armin Zoeggeler: “Non aver fatto gare a Cortina nella pausa natalizia non è stato un grosso problema”

Al sito ufficiale della federazione internazionale di slittino, il direttore tecnico dell’Italia, Armin Zoeggeler, alla vigilia della tappa di Coppa del Mondo di Sigulda, in calendario nel fine settimana, ha parlato in un’intervista del programma svolto dagli azzurri durante il periodo natalizio.

Le attività degli azzurri dopo la tappa di Lake Placid: “La squadra si è presa una piccola pausa dopo il ritorno da Lake Placid. Tutti hanno trascorso le vacanze di Natale a casa con i propri cari. Naturalmente, è stato chiesto loro di mantenersi in forma. Abbiamo elaborato un piano di preparazione atletica per loro, in modo che potessero sfruttare il tempo fino a Sigulda per allenamenti individuali“.

Calendario differente durante la pausa natalizia rispetto agli anni scorsi: “Dato che non riceveremo le slitte fino a Sigulda, nel frattempo non si sono svolte gare a Cortina e i Campionati Italiani non si sono svolti come di consueto. Ma non è un grosso problema, visto che siamo comunque rimasti a casa solo per una settimana“.

La presentazione della prossima tappa: “Conosciamo bene Sigulda, essendoci stati per gli allenamenti prima dell’inizio della stagione. Spero che tutti rimangano in salute e senza infortuni durante le vacanze di Natale. Poi ci prepareremo per la gara e speriamo di iniziare con successo la seconda metà della stagione“.