Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

SlitteSlittinoSport Invernali

Slittino: doppietta tedesca nel singolo misto a Lake Placid. Fuori dalla top-5 Fischnaller/Hofer

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Max Langenhan - Lapresse

Si chiude il weekend di Lake Placid con la prova del singolo misto. L’ultimo appuntamento del 2025 per la Coppa del Mondo di slittino è andato in scena con qualche difficoltà tecnica in terra statunitense, che ha costretto gli organizzatori ad annullare addirittura, dopo qualche rinvio, la prova del doppio misto.

Tedeschi ancora dominanti: Germania 2, con Max Langenhan e Merle Fräbel, ha trionfato in 1’47″611, precedendo di 0.134 secondi i connazionali di Germania 1, Felix Loch e Julia Taubitz. Il podio è stato completato da Austria 2, con Jonas Müller e Dorothea Schwarz. Un po’ di delusione per i padroni di casa fuori dal podio: quarta piazza per USA 2 di Tucker West e Summer Britcher.

Fuori dalla top-5 gli azzurri: Italia 1 con Dominik Fischnaller e Verena Hofer ha chiuso sesta, Italia 2 di Leon Felderer e Sandra Robatscher è arrivata settima.

Sigulda, in Lettonia, aprirà il 2026 il primo weekend di gennaio con il massimo circuito internazionale che torna in Europa.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità