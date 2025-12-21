Slittino alpino, Oberhofer vince nel singolo di Winterleiten. Tanti podi per gli azzurri

Va in archivio il primo fine settimana della Coppa del Mondo di slittino alpino 2025-2026. Il weekend inaugurale si è disputato ad Obdach-Winterleiten e ha visto due round stagionali. Nella giornata di ieri l’Italia aveva conquistato una sontuosa tripletta nella gara di singolo maschile, quindi doppio podio nella gara femminile, mentre nel doppio erano arrivati un altro secondo e terzo posto. Oggi, nelle ripetizioni delle gare,

Nella gara di doppio il successo è andato agli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger con il tempo di 1:05.44. Seconda posizione per i nostri Matthias e Peter Lambacher con un distacco di 86 centesimi, mentre completano il podio gli azzurri Tobias Paur e Andreas Hofer a 1.21. Quarta posizione per gli slovacchi Gabriel e Samuel Halcin a 1.73 dalla vetta, mentre in quinta posizione si classificano i polacchi Wojciech Kwiecinski e Patryk Hudy a 5.00.

Un altro successo austriaco nella gara di singolo femminile. Riccarda Ruetz, infatti, ha chiuso al comando con il tempo complessivo di 2:04.40 (prima manche in 1:01.81, seconda manche in 1:02.59) con un margine di vantaggio di 44 centesimi sulla nostra Nina Castiglioni (1:02.24 e 1:02.60). Completa il podio l’azzurra Daniela Mittermair a 1.27 (1:02.77 e 1:02.90). Quarta posizione per la tedesca Lisa Walch a 1.30, quindi in quinta troviamo Jenny Castiglioni a 1.31, mentre è sesta Nadine Staffler a 2.00.

La giornata perfetta per i padroni di casa si completa con il successo di Fabian Achenrainer nel singolo maschile a pari merito con il nostro Alex Oberhofer. Tempo di 2:01.50 per entrambi ma nella seconda manche l’austriaco chiude in 1:00.95 contro l’1:00.82 dell’altoatesino che, quindi, lo raggiunge. Completa il podio un altro azzurro, Daniel Gruber a 53 centesimi. Quarto Mathias Troger a 70 centesimi, mentre è quinto Hannes Unterholzner a 76.