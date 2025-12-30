Slittino alpino, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val Passiria

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di slittino alpino andrà in scena in Val Passiria: sabato 3 e domenica 4 gennaio si disputeranno a Moso prima il doppio maschile e poi i singoli. Stesso programma per la tappa della Coppa del Mondo junior, prevista lunedì 5 e martedì 6 gennaio.

Il direttore tecnico dell’Italia, Leander Moroder, ha convocato 15 azzurri: Fabian Brunner, Daniel Gruber, Matthias e Peter Lambacher, Alex Oberhofer, Matthias Troger, Tobias Paur, Andreas Hofer, Hannes Unterholzner, Jenny e Nina Castiglioni, Daniela Mittermair, Nadine Staffler, Tina Stuffer e Lotte Mulser.

Saranno 5, invece, gli azzurrini in gara nella Coppa del Mondo junior: doppio impegno per Nina Castiglioni, Tina Stuffer, Lotte Mulser ed Andreas Hofer, che dopo aver gareggiato tra i seniores si misureranno nella competizione giovanile, ed a loro si unirà Michael Noah Tinzl.