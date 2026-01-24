Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino inseguirà un risultato di rilievo quando mancano meno di due settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e soltanto un paio di altri slalom all’appello prima dei Giochi.

L’azzurro scatterà con il pettorale numero 17: l’obiettivo è quello di risalire la china dopo qualche passaggio non brillantissimo, con la speranza di rientrare nel secondo sottogruppo di merito in vista dei Giochi. Al cancelletto di partenza si presenteranno anche Tommaso Sala (24), Tobias Kastlunger (39), Matteo Canins (53), Tommaso Saccardi (60) e Corrado Barbera (67).

L’appuntamento è per domenica 25 gennaio: prima manche alle ore 10.30 e seconda alle ore 13.30. Il programma prevede che gli atleti con pettorale tra 1 e 15 partano 30” dopo l’arrivo dell’atleta precedente, tra il 16 e il 30 gli intervalli scenderanno a 20” dopo l’arrivo dello sciatore precedente, poi si scatterà appena arrivato l’atleta precedente al traguardo. Previsti break di 2’15” dopo 15, 22, 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari degli italiani, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 per la prima manche e su RaiSportHD per la seconda manche; prevista la diretta streaming su Eurosport 2, Rai Play, Discovery+, DAZN. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTONO VINATZER E GLI ITALIANI NELLO SLALOM DI KITZBUEHEL

Alex Vinatzer (pettorale numero 17): ore 10.57.

Tommaso Sala (pettorale numero 24): ore 11.09.

Tobias Kastlunger (pettorale numero 39): ore 11.28.

Matteo Canins (pettorale numero 53): ore 11.42.

Tommaso Saccardi (pettorale numero 60): ore 11.49.

Corrado Barbera (pettorale numero 67): ore 11.56.

Si stima che la prima manche duri circa un minuto. Non è possibile prevedere eventuali interruzioni e/o rinvii.

CALENDARIO SLALOM MASCHILE A KITZBUEHEL

Domenica 25 gennaio

Ore 10.30 Slalom maschile a Kitzbuehel, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Slalom maschile a Kitzbuehel, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM KITZBUEHEL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM MASCHILE A KITZBUEHEL

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

7 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

8 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

10 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

11 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

13 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

18 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

19 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

21 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

22 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

24 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

26 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

27 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

28 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

29 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

30 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

31 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

34 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

38 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

39 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

40 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

41 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

42 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

43 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

44 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

45 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

46 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

47 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

48 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

49 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

50 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

51 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

52 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

53 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

54 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

55 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

56 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

57 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

58 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

59 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

60 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

61 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

66 422951 LUNDER Peder 2005 NOR Head

67 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

68 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica

69 481785 EFIMOV Simon 1996 AIN Head