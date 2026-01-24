Quando parte Giada D’Antonio, Slalom Spindleruv Mlyn 2026: orario, n. di pettorale, tv, streaming

Giada D’Antonio disputerà lo slalom di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena domenica 25 gennaio nella località ceca. La 16enne campana è stata convocata per la terza volta nel massimo circuito internazionale itinerante, dopo aver portato a termine la prima manche sull’impraticabile pista di Semmering lo scorso 28 dicembre ed essere stata squalificata nella prima manche di Flachau il 13 gennaio.

Uno dei prospetti più interessanti del panorama tricolore si è rilanciata dopo la battuta d’arresto in Austria, che era stata preceduta da ben quattro uscite consecutive in Nor-Am Cup, e ha conquistato un paio di terzi posti nei giganti FIS di Pozza di Fassa. L’azzurra cercherà di esprimere il proprio potenziale in questa occasione e inseguirà una non semplice qualificazione alla seconda manche, in modo da dare un chiaro segnale e cercare di abbassare il pettorale di partenza.

La prima manche è in programma alle ore 09.30, ma bisognerà aspettare molto più di un’ora per vedere all’opera la giovane promessa: Giada D’Antonio ha avuto in dote il pettorale numero 58 e dunque si presenterà al cancelletto di partenza alle ore 10.59 circa, salvo interruzioni o ritardi dovuti a cause di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime 16 atlete scattino 30 secondi dopo la conclusione della prova precedente, tra la 17 e la 31 l’intervallo scenderà poi a 20” dopo l’arrivo dell’atleta precedente e poi si scatterà subito dopo la conclusione a partire dal numero 32. Annunciati tv break da 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, a che ora parte e il pettorale di Giada D’Antonio nello slalom di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 per la prima manche e per la seconda manche fino alle ore 13.00, poi ci si trasferirà su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

Giada D’Antonio ha avuto in dote il pettorale numero 58 e scatterà alle ore 10.59 circa di domenica 25 gennaio. Il programma di giornata prevede che le prime 16 atlete scattino 30 secondi dopo la conclusione della prova precedente, tra la 17 e la 31 l’intervallo scenderà poi a 20” dopo l’arrivo dell’atleta precedente e poi si scatterà subito dopo la conclusione a partire dal numero 32. Annunciati tv break da 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

Domenica 25 gennaio

Ore 09.30 Slalom femminile a Spindleruv Mlyn, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 12.15 Slalom femminile a Spindleruv Mlyn, seconda manche – Diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM SPINDLERUV MLYN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e per la seconda manche fino alle ore 13.00, a seguire su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

