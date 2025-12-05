WEC, stabilità in casa Ferrari. Confermati gli equipaggi n. 50 e n. 51 oltre a Ye sulla n. 83 AF Corse

Squadra che vince, non si cambia. Ferrari ha confermato in vista dell’annuncio dell’entry list del FIA World Endurance Championship gli equipaggi per la prossima stagione, gli stessi dal 2023 ad oggi. Il sei volti che hanno regalato al marchio italiano l’ultimo Mondiale costruttori restano quindi in azione, con la 499P n. 51 e con la n. 50.

Nel primo caso rivedremo i campioni del mondo piloti e vincitori della 24h Le Mans Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi. Nel secondo spiccano Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, abili ad imporsi nella classica francese nel 2024.

Conferma anche per Yifei Ye con la Ferrari privata n. 83 di AF Corse. Il cinese, al top sul ‘Circuit de la Sarthe’ nel 2025, aspetta di conoscere i propri compagni di squadra. Il titolare del marchio tricolore ha completato l’ultima stagione agonistica con Robert Kubica e Phil Hanson.

Il polacco e l’inglese potrebbero tornare in azione anche l’anno prossimo, ma non ci sono conferme in merito. Ricordiamo infatti, come confermato anche dallo stesso Kubica in occasione delle Finali Mondiali del Mugello, che nessuna decisione in merito al 2026 è ancora stata presa.

Ricordiamo che Ferrari ha vinto le ultime tre edizioni della 24h Le Mans oltre al Mondiale piloti e costruttori 2025. Nell’ultimo anno solare sono arrivate in totale quattro affermazioni: la 1812km del Qatar, la 6h Imola e la 6h di Spa oltre ovviamente la maratona transalpina.