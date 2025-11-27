WEC, niente ‘Iron Dames’ nel Mondiale 2026

Inizia a delinearsi l’entry list del FIA World Endurance Championship 2026. Dopo Peugeot, in azione con due 9X8, arriva la conferma ufficiale dell’assenza dallo schieramento della formazione delle Iron Dames, line-up tutta femminile presente nel Mondiale dal 2021.

Le tante indiscrezioni negli ultimi mesi hanno trovato una conferma ufficiale, un post sui social network è arrivata quest’oggi. Le ragazze hanno gareggiato full-time nel 2025 con una Porsche 992 GT3-R dopo l’impegno nel 2024 con una Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

‘Le Dames’ hanno voluto comunicare ai tifosi: “La lista di iscrizione FIA WEC sarà presto rivelata, non vedrete però una Porsche sotto lo striscione di Iron Dames. Sappiamo che potrebbe sorprenderti e che potrebbe provocare un’emozione per alcuni dei nostri fan. Questo è il prossimo passo avanti di un progetto guidato dalle prestazioni che non smette mai di evolversi e ridefinire la norma”.

La nota continua: “Dal 2021 in FIA WEC, le Iron Dames sono state al vertice delle corse mondiali di resistenza, dimostrando che il talento non ha genere e che le donne appartengono al più grande palcoscenico del motorsport. Come unica formazione tutta al femminile per cinque stagioni, non abbiamo solo preso parte al campionato, ma abbiamo rimodellato la narrazione e lasciato un segno culturale”.

Il programma creato da Deborah Mayer ha vinto una gara nella propria storia nel Mondiale Endurance: la 8h del Bahrain nella classe LMGTE Am con Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting. Quest’anno è arrivato invece un successo nell’European Le Mans Series in LMGT3 a Barcellona ed una gioia nella Michelin Le Mans Cup in GT3 a Silverstone.

Resta da capire ora se nell’entry list del FIA WEC 2026 avremo ‘Iron Lynx’, team collegato alle ‘Iron Dames’. La compagine italiana ha gareggiato nell’ultima edizione del Mondiale con due Mercedes AMG GT3 EVO dopo aver rappresentato nel 2024 Lamborghini in LMGT3 ed in Hypercar.

In attesa di aggiornamenti dalle ‘Dame’, il programma tutto femminile impegnato nel motorsport e non solo ha ottenuto il successo nella F1 Academy a Las Vegas con la francese Doriane Pin.