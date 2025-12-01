WEC, nessuna novità per BMW Motorsport e WRT

BMW M Motorsport e WRT hanno presentato i piloti che correranno nella prossima stagione del FIA World Endurance Championship. Non cambiano gli equipaggi per il costruttore tedesco che si prepara per gareggiare per il terzo anno consecutivo nella serie accanto alla solida struttura belga gestita da Vincent Vosse.

Kevin Magnussen, Raffaele Marciello e Dries Vanthoor guideranno la M V8 Hybrid n. 15, mentre la gemella n. 20 riaccoglierà Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde.

Il marchio bavarese si ripresenterà come Cadillac anche nella classe regina dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Due LMDh saranno in azione anche in questo caso, aggiornate con le modifiche aereodinamiche presentate nelle ultime settimane.

Sheldon van der Linde/ Dries Vanthoor (n. 24) e Philipp Eng/ Marco Wittmann (n. 25) sono stati scelti a tempo pieno, il sudafricano ed il belga saranno quindi costretti a saltare la 6h di Imola vista la concomitanza con il round Sprint dell’IMSA WTSC in quel di Long Beach.

WRT avrà in pista due BMW M4 GT3 EVO in LMGT3. Da capire se ci sarà la presenza di Valentino Rossi come accaduto negli ultimi anni: il ‘Dottore’ potrebbe infatti concentrarsi esclusivamente sul GT World Challenge Europe Powered by AWS (eccezione per Le Mans). Ad oggi in GT è stata confermata la presenza dei due bronze driver: Darren Leung e Anthony McIntosh. Il primo torna con WRT dopo un anno con United Autosports McLaren, mentre l’americano si sposta con l’équipe belga dopo un aver corso alcune prove con l’Aston Martin n. 10 Racing Spirit of Leman.