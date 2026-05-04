WEC, Valerio Rinicella al debutto a Le Mans in LMP2 con IDEC Sport

Valerio Rinicella si prepara per gareggiare alla prossima 24 Ore Le Mans, l’italiano è pronto al debutto assoluto dopo l’ingaggio nel ‘Trajectory Program’ di Genesis Magma Racing. Il giovane pilota romano sta correndo in European Le Mans Series con i colori di IDEC Sport, realtà francese legata al costruttore coreano che ha debuttato nel Mondiale a Imola con due GMR-001.

Il 19enne ha sfiorato il podio nella 4h di Barcellona e nella recente 4h Le Castellet al volante dell’ORECA 07 Gibson n. 18 in compagnia con Laurents Horr e Jamie Chadwick. L’ultima citata è stata inserita lo scorso anno nel ‘Trajectory Program‘ prima ricevere la promozione come pilota di riserva per il programma Hypercar.

Genesis ha riservato un programma speciale anche per due dei sei titolari che attualmente corrono nel FIA WEC: Daniel Juncadella e Matthys Jaubert. Ricordiamo che i primi membri del programma del costruttore asiatico hanno sfiorato il titolo europeo nel 2025 grazie a tre importanti affermazioni tra Barcellona, Paul Ricard e Silverstone.

Rinicella è atteso sul ‘Circuit de la Sarthe’ con l’ORECA n. 28 insieme all’olandese Job van Uitert e Paul Lafargue. I due citati sono anche loro coinvolti in ELMS, ma con la seconda ORECA schierata da IDEC Sport (sempre con il n. 28).

Il nativo di Roma, campione Asian Le Mans Series al debutto nella stagione 2024/25, ha affermato in una nota ad OA Sport. “Ho scelto di non continuare con le monoposto dopo il titolo in Asian Le Mans Series perché mi è piacuto tantissimo questo mondo. Sono molto contento di rappresentare Genesis, certo di aiutare il più possibile i ragazzi soprattuto al simulatore. Le Mans è semplicemente un sogno che si concretizza, non vedo l’ora di esserci!”