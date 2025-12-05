WEC, Proton Competition assente dalla stagione 2026. Automaticamente niente Porsche

Porsche Motorsport ha annunciato nelle scorse settimane la rinuncia al FIA World Endurance Championship 2026. I tedeschi, concentrati con le 963 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed in FIA Formula E, non saranno in azione neanche nella prossima 24h Le Mans vista l’assenza di due auto a tempo pieno nel Mondiale.

Una soluzione è stata cercata negli ultimi mesi: Proton Competition ha tentato di iscriversi da privato come accaduto negli ultimi anni. La squadra tedesca avrebbe però dovuto raddoppiare il proprio programma rispetto a quanto accade nel 2023, la compagine di Christian Ried non è riuscita nell’esito sperato.

Anche Roger Penske, determinato ad ottenere la prima affermazione della propria storia a Le Mans, ha provato a contribuire, ma è stato ‘bloccato‘ dalla stessa Porsche che ha preso la prorpia decisione poco prima della 8h del Bahrain dello scorso novembre.

Penske ha ottenuto grazie al titolo IMSA WTSC un invito per la prossima 24h Le Mans. L’accesso è di fatto stato annullato dall’assenza di Porsche nel Mondiale: ricordiamo infatti che per correre la classica francese è infatti necessario avere due unità (ufficiali o meno) dello stesso marchio anche ad ogni competizione del campionato.

Una nota ufficiale recita: “Nonostante settimane di discussioni e ogni sforzo da parte nostra, la nostra squadra Proton Competition non potrà mettere in campo una Porsche 963 nella FIA WEC 2026. Dopo l’uscita della Porsche Penske Motorsport, Christian e Michael Ried hanno esplorato tutte le opzioni possibili per tenere due Porsche 963 in griglia la prossima stagione. Purtroppo non si sono raggiunte le condizioni necessarie per un ingresso privato. A tutti i fan della Porsche: sappiamo che sarà deludente. Speravamo davvero di continuare a vedere la 963 gareggiare nel WEC e a Le Mans, e quella stessa passione ci ha motivati a continuare a spingere per una soluzione. Tuttavia, guardiamo indietro orgogliosi a ciò che è stato raggiunto”.

Proton Competition sarà in azione con due Ford Mustang GT3 EVO in LMGT3 nel 2026. In totale dovrebbero essere confermate 18 GT e 17 Hypercar per la prossima stagione del FIA WEC che scatterà in primavera in Qatar con la 1812km di Lusail. Ovviamente il numero è destinato ad espandersi per la 24h Le Mans in cui torneranno anche le LMP2.