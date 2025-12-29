Tour de Ski 2026, Barp e Pellegrino in top ten nella 10 km tc. Stenshagen batte Klaebo a Dobbiaco

Nella 10 km maschile in tecnica classica con partenze ad intervallo di Dobbiaco , seconda tappa dell’edizione 2026 del Tour de Ski di sci di fondo, valida per la Coppa del Mondo, Elia Barp (ottavo) e Federico Pellegrino (decimo) centrano la top ten, mentre la gara viene vinta dal norvegese Mattis Stenshagen, che batte il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo.

A Dobbiaco arriva la tripletta norvegese, con Mattis Stenshagen, primo in 22’11″0, che precede i connazionali Johannes Hoesflot Klaebo, il quale deve accontentarsi della piazza d’onore, a 8″9, ma consolida sensibilmente il pettorale di leader della corsa a tappe, ed Emil Iversen, terzo a 10″1.

Più staccati il finlandese Iivo Niskanen, quarto a 24″3, lo svedese Edvin Anger, quinto a 29″3, e gli altri due norvegesi Erik Valnes, sesto a 30″7, ed Harald Oestberg Amundsen, settimo a 34″4. Il migliore degli azzurri è Elia Barp, ottavo a 39″2.

Alle spalle dell’azzurro si piazza poi l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Savelii Korostelev, che chiude nono a 39″6, infine completa la top ten un altro italiano, Federico Pellegrino, che si classifica decimo a 42″7.

Molto più staccati Davide Graz, 34° a 1’19″8, e Simone Daprà è 38° a 1’26″9, mentre Francesco De Fabiani termina 52° a 1’43″2. Ancora più indietro Martino Carollo, 70° a 2’08″1, Giacomo Gabrielli, 75° a 2’15″1, e Simone Mocellini, 91° a 2’54″5. Non sono partiti, infine, Paolo Ventura e Michael Hellweger.

In classifica generale del Tour de Ski ci sono tre norvegesi ai primi tre posti, con Johannes Hoesflot Klaebo primo con 53″ su Lars Heggen e 57″ su Harald Oestberg Amundsen. In casa Italia il migliore è Federico Pellegrino, ottavo a 1’16”, mentre Elia Barp è 12° a 1’37”.