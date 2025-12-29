Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint 10 km, tv, startlist, streaming
Dopo la solita scorpacciata di Klaebo al Tour de Ski con la sprint di ieri, si volta pagina ed è tempo di andare a verificare cos’accadrà nella seconda tappa della competizione a tappe a cavallo tra due anni. Si gareggia ancora a Dobbiaco, stavolta con una 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli.
Sono rimasti quasi tutti tra quelli che hanno preso il via della sprint; il novero dei favoriti in campo maschile è sempre praticamente tutto legato ai norvegesi (qualsiasi nome si scelga è praticamente indifferente). L’Italia cerca di puntare su vari nomi per far bene su più livelli, sia al maschile che soprattutto a un femminile che, però, si ritrova senza Gismondi che era la carta migliore. E anche tra le donne ci sarà molto da dire sull’asse Diggins-Norvegia-Svezia.
Le gare di oggi di Dobbiaco del Tour de Ski 2025-2026 si disputeranno dalle 11:45 (uomini) e dalle 14:45 (donne). Sarà possibile seguirle in diretta tv su RaiSport. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Eurosport, Discovery+ e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO TOUR DE SKI 2025-2026 DOBBIACO OGGI
Lunedì 29 dicembre
Ore 11:45 10 km tc maschile – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport
Ore 14:45 10 km tc femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport
PROGRAMMA TOUR DE SKI 2025-2026 DOBBIACO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport
Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, DAZN, RaiPlay
Diretta Live testuale: OA Sport
10 KM DOBBIACO: STARTLIST
UOMINI
1 KOIVISTO Petteri FIN
2 SCHELY Theo FRA
3 DAVIES Joe GBR
4 GISSELMAN Truls SWE
5 EKBERG Johan SWE
6 HYVARINEN Perttu FIN
7 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
8 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
9 JOUVE Richard FRA
10 ROSJOE Eric SWE
11 DAPRA’ Simone ITA
12 PARISSE Clement FRA
13 NOTZ Florian GER
14 KETTERSON Zak USA
15 VENTURA Paolo ITA
16 ALEV Alvar Johannes EST
17 HAKOLA Ristomatti FIN
18 BABA Naoto JPN
19 BOURDIN Remi YC FRA
20 BRUGGER Janosch GER
21 ANTTOLA Niko U23 FIN
22 RUEESCH Jason SUI
23 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND
24 CYR Antoine CAN
25 BERGLUND Gustaf SWE
26 IVERSEN Emil NOR
27 GRAZ Davide YC ITA
28 NOVAK Michal CZE
29 LAPIERRE Jules FRA
30 LOVERA Victor FRA
31 CAROLLO Martino U23 ITA
32 BARP Elia ITA
33 STENSHAGEN Mattis NOR
34 MUSGRAVE Andrew GBR
35 NISKANEN Iivo FIN
36 MOCH Friedrich GER
37 LAPALUS Hugo FRA
38 POROMAA William SWE
39 REE Andreas Fjorden NOR
40 KRUEGER Simen Hegstad NOR
41 KALEV Christopher EST
42 RIEBLI Janik YC SUI
43 MAKI Joni YC FIN
44 VIKE Oskar Opstad U23 NOR
45 ERIKSSON Jonas SWE
46 EVENSEN Ansgar NOR
47 YOUNG Andrew GBR
48 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
49 SCHOONMAKER Jc USA
50 GROND Valerio SUI
51 STEPHEN Thomas CAN
52 PELLEGRINO Federico ITA
53 DROLET Remi CAN
54 BOLGER Kevin USA
55 GANNER Tobias U23 AUT
56 ANGER Edvin SWE
57 VUORINEN Lauri FIN
58 VALNES Erik NOR
59 STOELBEN Jan GER
60 MOSER Benjamin YC AUT
61 HIMMA Martin EST
62 CHANAVAT Lucas FRA
63 HIROSE Ryo JPN
64 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
65 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
66 OGDEN Ben USA
67 De FABIANI Francesco ITA
68 HEGGEN Lars U23 NOR
69 MYHLBACK Alvar U23 SWE
70 SCHUMACHER Gus USA
71 WIGGER Nicola SUI
72 McKEEVER Xavier U23 CAN
73 HOLLMANN Max CAN
74 MOCH Jakob Elias U23 GER
75 VIGANTS Raimo YC LAT
76 TUZ Jiri U23 CZE
77 SIMENC Miha SLO
78 GABRIELLI Giacomo YC ITA
79 CLUGNET James GBR
80 CRV Vili SLO
81 NAEFF Noe U23 SUI
82 GRAHN Anton U23 SWE
83 GLEDHILL Gabriel GBR
84 CHAPPAZ Jules FRA
85 NAEFF Isai U23 SUI
86 JARECKI Piotr U23 POL
87 PEPENE Paul Constantin ROU
88 DAL FARRA Franco ARG
89 ALDER Roman U23 SUI
90 HINDS Peter SVK
91 DEYANOV Simeon BUL
92 ENGEL Erik AUT
93 FOETTINGER Michael AUT
94 BURY Kamil POL
95 FODSTAD Fredrik COL
96 BRYJA Sebastian YC POL
97 COJOCARU Gabriel U23 ROU
98 MOILANEN Niilo FIN
99 MIKAYELYAN Mikayel ARM
100 DRAHUN Dmytro UKR
101 RITCHIE Graham CAN
102 MOCELLINI Simone ITA
103 YOUNG Jack USA
104 HELLWEGER Michael ITA
105 CHANLOUNG Mark THA
106 STERN Nejc U23 SLO
107 KONYA Adam HUN
108 ROMANCHENKO Dmytro U23 UKR
109 MILOSAVLJEVIC Milos SRB
110 DOTSENKO Andriy UKR
111 SAVART Stevenson HAI
112 PUEYO Jaume ESP
113 COLELL PANTEBRE Marc U23 ESP
114 STAREGA Maciej POL
115 SELLES GASCH Bernat U23 ESP
116 DREMLJUGA Karl Sebastian EST
117 MRKONJIC Lukas AUT
118 CENEK Jachym SVK
119 GROS Anze SLO
DONNE
1 KAELIN Marina U23 SUI
2 INGEBRIGTSEN Eva U23 NOR
3 COMARELLA Anna ITA
4 MANDELJC Anja SLO
5 KAHARA Jasmin FIN
6 PERRY Leonie U23 FRA
7 SAUERBREY Katherine GER
8 ROSENBERG Maerta SWE
9 NEPRYAEVA Dariya AIN
10 GAGNON Liliane CAN
11 NISSINEN Vilma FIN
12 GANZ Caterina ITA
13 KERN Julia USA
14 RYYTTY Vilma FIN
15 MATINTALO Johanna FIN
16 DRIVENES Julie Bjervig NOR
17 HENNIG DOTZLER Katharina GER
18 HOFFMANN Helen GER
19 PARMAKOSKI Krista FIN
20 FINK Pia GER
21 JANATOVA Katerina YC CZE
22 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
23 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
24 STADLOBER Teresa AUT
25 NISKANEN Kerttu FIN
26 SANNESS Nora NOR
27 KARLSSON Frida SWE
28 SLIND Astrid Oeyre NOR
29 WENG Heidi NOR
30 ANDERSSON Ebba SWE
31 FRANCHI Francesca ITA
32 CASSOL Federica ITA
33 MACKIE Alison U23 CAN
34 SKISTAD Kristine Stavaas NOR
35 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
36 RYDZEK Coletta GER
37 MARCISZ Izabela POL
38 AABREKK Ingrid Bergene NOR
39 KAASIKU Keidy EST
40 RIBOM Emma SWE
41 GAL Melissa FRA
42 WEBER Anja SUI
43 KAASIKU Kaidy EST
44 LUNDGREN Moa SWE
45 ERIKSSON Lisa U23 SWE
46 KAELIN Nadja SUI
47 KREHL Sofie GER
48 FAEHNDRICH Nadine SUI
49 WERRO Giuliana SUI
50 DAHLQVIST Maja SWE
51 Di CENTA Martina ITA
52 EIDUKA Patricija LAT
53 CRUSELL Evelina U23 SWE
54 DIGGINS Jessie USA
55 DUCORDEAU Juliette FRA
56 HAGSTROEM Johanna YC SWE
57 PIERREL Julie FRA
58 ILAR Moa SWE
59 del RIO Gina U23 AND
60 JOENSUU Jasmi FIN
61 KOBAYASHI Chika JPN
62 LAURENT Nadine U23 ITA
63 FUERSTENBERG Theresa GER
64 BRUDERMANN Katharina AUT
65 KARALIOVA Hanna AIN
66 RUCKA-MICHALEK Eliza POL
67 DIDIERLAURENT Clemence FRA
68 PULLES Mariel Merlii EST
69 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN
70 WILLIAMS Tabitha U23 GBR
71 TUUL Teesi EST
72 TIRLOY Margot U23 FRA
73 ACHLEITNER Lisa AUT
74 PRYCE Anna GBR
75 HONDA Chika JPN
76 DROLET Jasmine CAN
77 MONSORNO Nicole YC ITA
78 FISCHER Lea SUI
79 SKINDER Monika POL
80 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
81 KOBIELUSZ Magdalena POL
82 SCHERZ Magdalena AUT
83 NIKON Anastasiia U23 UKR
84 SHKATULA Sofiia U23 UKR
85 MACHAKHINA Hanna U23 AIN