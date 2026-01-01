Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo consolida la leadership, Pellegrino vicino al podio

Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio.

Si preannuncia grande spettacolo in occasione delle sei tappe della prestigiosa competizione, giunta alla 20ma edizione. Si sommeranno i vari tempi degli atleti in ogni singola prova, con i dovuti bonus per i piazzamenti finali. Il norvegese Johannes Klaebo riuscirà a difendere il titolo? Di seguito la classifica aggiornata del Tour de Ski 2026.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2026 MASCHILE

1 Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 1:19:31

2 Mattis Stenshagen (Norvegia) +0:51

3 Gus Schumacher (Stati Uniti d’America) +1:00

4 Emil Iversen (Norvegia) +1:00

5 Edvin Anger (Svezia) +1:00

6 Federico Pellegrino (Italia) +1:00

7 Lars Heggen (Norvegia) +1:01

8 Benjamin Moser (Austria) +1:01

9 Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) +1:03

10 Iivo Niskanen (Finlandia) +1:54

11 Savelii Korostelev (AIN) +1:54

12 Hugo Lapalus (Francia) +1:54

13 Elia Barp (Italia) +1:55

14 Antoine Cyr (Canada) +1:55

15 Jules Chappaz (Francia) +1:58

16 Truls Gisselman (Svezia) +1:58

17 Andreas Fjorden Ree (Norvegia) +1:59

18 Perttu Hyvarinen (Finlandia) +2:00

19 Andrew Musgrave (Gran Bretagna) +2:05

20 Simen Hegstad Krueger (Norvegia) +2:06

21 Theo Schely (Francia) +2:08

22 Gustaf Berglund (Svezia) +2:28

23 William Poromaa (Svezia) +2:32

24 Petteri Koivisto (Finlandia) +2:46

25 Janosch Brugger (Germania) +2:52

26 Joe Davies (Gran Bretagna) +2:53

27 Florian Notz (Germania) +2:54

28 Thomas Stephen (Canada) +3:03

29 Ben Ogden (Stati Uniti d’America) +3:04

30 Xavier McKeever (Canada) +3:08

31 Michal Novak (Repubblica Ceca) +3:13

32 Alvar Johannes Alev (Estonia) +3:22

33 Eric Rosjoe (Svezia) +3:25

34 Remi Bourdin (Francia) +3:31

35 Anton Grahn (Svezia) +3:31

36 Joni Maki (Finlandia) +3:34

37 Erik Valnes (Norvegia) +3:40

38 Nicola Wigger (Svizzera) +3:41

39 Johan Ekberg (Svezia) +3:45

40 Niilo Moilanen (Finlandia) +3:47

41 Francesco De Fabiani (Italia) +3:54

42 Zak Ketterson (Stati Uniti d’America) +3:55

43 Jules Lapierre (Francia) +3:56

44 Alvar Myhlback (Svezia) +4:05

45 Tobias Ganner (Austria) +4:07

46 Jakob Elias Moch (Germania) +4:09

47 Martin Himma (Estonia) +4:11

48 Simone Daprà (Italia) +4:11

49 Clement Parisse (Francia) +4:15

50 Kevin Bolger (Stati Uniti d’America) +4:19

51 Victor Lovera (Francia) +4:19

52 Christopher Kalev (Estonia) +4:22

53 Remi Drolet (Canada) +4:28

54 Jiri Tuz (Repubblica Ceca) +4:29

55 Friedrich Moch (Germania) +4:31

56 JC Schoonmaker (Stati Uniti d’America) +4:43

57 Vili Crv (Slovenia) +4:44

58 Miha Simenc (Slovenia) +4:50

59 Roman Alder (Svizzera) +4:51

60 Max Hollmann (Canada) +4:57

61 Davide Graz (Italia) +4:57

62 Jan Stoelben (Germania) +5:01

63 Ryo Hirose (Giappone) +5:12

64 James Clugnet (Gran Bretagna) +5:15

65 Noe Naeff (Svizzera) +5:32

66 Sebastian Bryja (Polonia) +5:39

67 Jonas Eriksson (Svezia) +5:44

68 Michael Foettinger (Austria) +5:47

69 Richard Jouve (Francia) +5:50

70 Isai Naeff (Svizzera) +5:51

71 Nejc Stern (Slovenia) +6:24

72 Mikayel Mikayelyan (Armenia) +6:25

73 Ireneu Esteve Altimira (Andorra) +6:33

74 Gabriel Gledhill (Gran Bretagna) +6:42

75 Thomas Maloney Westgaard (Irlanda) +6:47

76 Graham Ritchie (Canada) +6:59

77 Andrew Young (Gran Bretagna) +7:01

78 Peter Hinds (Slovacchia) +7:06

79 Simone Mocellini (Italia) +7:27

80 Jack Young (Stati Uniti d’America) +8:07

81 Franco Dal Farra (Argentina) +8:38

82 Ansgar Evensen (Norvegia) +8:46

83 Simeon Deyanov (Bulgaria) +8:58

84 Kamil Bury (Polonia) +9:08

85 Lucas Chanavat (Francia) +9:14

86 Piotr Jarecki (Polonia) +9:48

87 Giacomo Gabrielli (Italia) +10:04

88 Jaume Pueyo (Spagna) +10:30

89 Bernat Selles Gasch (Spagna) +11:01

90 Maciej Starega (Polonia) +11:18

91 Adam Konya (Ungheria) +12:21

92 Marc Colell Pantebre (Spagna) +12:49