Tabellone Coppa Italia volley 2026: calendario, programma, orari, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Al termine del girone d’andata di SuperLega si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: i quarti di finale si disputeranno il 29 e il 30 dicembre in casa delle migliori quattro classificate, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend del 7-8 febbraio alla Unipol Arena di Bologna.

Trento ha conquistato il platonico titolo di campione d’inverno grazie a un miglior quoziente set rispetto a Verona e Perugia. I Campioni d’Italia se la dovranno vedere con Monza, che ha strappato il pass per la Coppa Italia infilando tre successi di fila. Chi avrà la meglio tra dolomitici e brianzoli incrocerà in semifinale la vincente del derby emiliano tra Piacenza e Modena: i Lupi giocheranno in casa, i Canarini cercheranno il colpaccio a effetto.

Verona ha virato al giro di boa in seconda posizione e si è meritata un testa a testa molto insidioso contro la sempre ambiziosa Milano, che in partita secca è sempre in grado di fare il colpaccio. Perugia ha chiuso la prima metà di regular season in terza piazza e nell’accoppiamento è stata sfortunatissima: i Block Devils daranno vita a un big match imperdibile contro Civitanova, soltanto sesta dopo aver inanellato quattro sconfitta di troppo, ma che punta al trofeo senza mezzi termine.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Le partite della Final Four saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, tutti gli incontri saranno visibili in streaming su VBTV:

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY 2026

QUARTI DI FINALE

[1] Trento vs [8] Monza

[4] Piacenza vs [5] Modena

[2] Verona vs [7] Milano

[3] Perugia vs [6] Civitanova

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Trento-Monza vs Vincente Piacenza-Modena

Semifinale 2: Vincente Verona-Milano vs Vincente Perugia-Civitanova

FINALE

Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY 2026: PROGRAMMA E ORARI

QUARTI DI FINALE

Lunedì 29 e/o martedì 30 dicembre, orari da definire.

SEMIFINALI

Sabato 7 febbraio, orari da definire.

FINALE

Domenica 8 febbraio, orario da definire.

COPPA ITALIA VOLLEY 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: semifinali e finale saranno trasmesse sui canali della Rai, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: tutte le partite su VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per semifinali e finale.