Verona completa la favola e vince la Coppa Italia di volley! Keita imperiale, Trento (senza Michieletto) non sfata il tabù

Verona ha sconfitto Trento per 3-0 (25-21; 25-22; 25-20) e ha conquistato la Coppa Italia di volley maschile, alzando al cielo il prestigioso trofeo per la prima volta nella propria storia di fronte al pubblico della Unipol Arena di Bologna. Dopo aver perso la finale dello scorso anno contro Civitanova, gli scaligeri si sono imposti con il massimo scarto sui dolomitici, che si sono inchinati nell’atto conclusivo per la sesta volta di fila e che devono rimandare l’appunto con un successo che manca da tredici stagioni.

La Rana è stata insuperabile nel corso del fine settimana nel capoluogo emiliano, visto che ieri avevano travolto la favorita Perugia con un perentorio 3-0 e oggi hanno tramortito la resistenza dei Campioni d’Italia regalandosi una grande soddisfazione in una stagione che si sta rivelando emozionante, come testimonia il secondo posto in Superlega alle spalle dei Block Devils e davanti ai dolomitici quando ci si sta ormai avviando verso la conclusione della regular season.

Sul 20-19 del primo set, Verona ha sfruttato al meglio un paio di errori di Sbertoli, chiudendo i conti con i colpi di Keita e Cortesia. Secondo parziale lottato punto a punto fino al 22-22, poi Keita mette a segno un ace, Bristot commette un errore in attacco e Keita ruggisce con un altro ace per trascinare gli scaligeri sul 2-0. La terza frazione è stata indirizzata nelle battute iniziali (7-1), Verona è stata brava a controllare la situazione e a contenere il tentativo di rimonta degli avversari, facendo festa sull’attacco conclusivo del capitano Mozic.

Prestazione sopra le righe da parte degli attaccanti Noumory Keita (15 punti, 3 ace), Darlan Souza (12) e Rok Mozic (9), in luce anche i centrali Lorenzo Cortesia (5) e Marco Vitelli (4) sotto la regia di Micah Christenson. Trento ha dovuto fare a meno della stella Alessandro Michieletto e ha potuto contare sul rientrante Daniele Lavia soltanto per alcuni scambi, 13 punti per il bomber Theo Faure e 10 per il martello Jordi Ramon.