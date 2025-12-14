A che ora Conegliano-Scandicci oggi, Mondiale per club volley femminile 2025: orario finale, tv, programma, streaming

A San Paolo il volley femminile mondiale parla italiano. Il Mondiale per Club arriva all’atto conclusivo con una finale che certifica un dominio costruito negli anni: Conegliano e Scandicci si ritrovano una di fronte all’altra per un titolo planetario, dando vita a un confronto che va ben oltre il semplice derby. È la sintesi perfetta di un percorso che ha portato i club italiani stabilmente al vertice, capaci di imporsi in campionato, in Europa e ora anche sul palcoscenico globale.

Mai prima d’ora due squadre italiane si erano affrontate nell’ultimo atto del Mondiale per Club. Un evento storico che si inserisce in una tradizione comunque non inedita a livello internazionale, dove in passato altre nazioni hanno monopolizzato la finale. Oggi, però, è l’Italia a raccogliere i frutti di un lavoro profondo, che ha reso le sue migliori squadre complete, riconoscibili e vincenti in ogni contesto. Il percorso verso la finale ha ribaltato molte aspettative. Alla vigilia delle semifinali, Conegliano sembrava avviata verso un accesso agevole all’ultimo atto, mentre Scandicci era chiamata a una prova di maturità. Il campo ha raccontato una storia diversa. Le toscane hanno imposto il proprio ritmo contro Dentil Praia, chiudendo in tre set una gara sempre controllata, anche nei momenti più equilibrati. Solidità, lucidità e continuità hanno accompagnato una prestazione che ha confermato la crescita vista nel corso del torneo.

Più tortuosa, invece, la semifinale delle venete. Osasco ha saputo mettere pressione con una battuta incisiva e una difesa molto organizzata, togliendo certezze e ritmo alla Prosecco DOC Imoco soprattutto nella prima parte della gara. Nei primi due set la squadra italiana ha dovuto inseguire, trovando soluzioni solo a tratti e faticando a liberare il suo principale riferimento offensivo. Quando la partita sembrava sul punto di scivolare via, sono emerse qualità ed esperienza: una rimonta costruita con pazienza e colpi di classe ha rimesso Conegliano in carreggiata, trasformando una serata complicata in un pass per la finale, conquistato dopo una lunga battaglia nella bolgia brasiliana. Guardando agli scontri diretti recenti, i numeri sorridono nettamente a Conegliano, capace di imporsi con continuità nell’ultimo anno. Eppure, il cammino di questo Mondiale ha mostrato che Scandicci dispone oggi degli strumenti per provare a cambiare l’inerzia. La capacità di incidere con il servizio, l’attenzione nella fase difensiva e una gestione più matura dei momenti chiave rappresentano le possibili chiavi per scalfire un sistema che resta il riferimento assoluto.

Molto passerà dal confronto tra le opposte. Isabelle Haak arriva alla finale con il desiderio di riscattare una semifinale a due volti, mentre Ekaterina Antropova continua a essere il terminale più affidabile di Scandicci, capace di reggere carichi elevati senza perdere efficienza. Due stili diversi, due fisicità dominanti, destinate a pesare sull’equilibrio della partita. Altro nodo centrale sarà la regia. Da un lato Joanna Wołosz, cervello e metronomo di Conegliano, dall’altro Maja Ognjenović, esperienza pura e lettura sopraffina del gioco. La qualità della ricezione e la capacità di gestire le situazioni sporche determineranno quanto ciascuna potrà incidere realmente sull’andamento della finale. San Paolo si prepara così a ospitare un atto conclusivo di altissimo livello, che racconta non solo una sfida tra due squadre, ma la fotografia di un movimento al vertice del mondo. Per Conegliano è l’occasione di confermare una supremazia che dura nel tempo; per Scandicci, la possibilità di scrivere la pagina più importante della propria storia. In ogni caso, il Mondiale per Club ha già un vincitore simbolico: il volley italiano.

Il fischio d’inizio è in programma al Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo alle 20.30 di domenica 14 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo – finale

domenica 14 dicembre

Ore 20.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Savino del Bene Scandicci – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

