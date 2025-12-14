Orro torna alla vittoria in Turchia, Sylla si ferma. E Mazzanti debutta in panchina…

Oggi pomeriggio si è giocata l’undicesima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il Fenerbahce Istanbul è tornato al successo dopo aver perso il big match contro il VakifBank al tie-break. Le Yellow Tigers si sono imposte con un secco 3-0 (25-10; 25-15; 25-16) in casa del modesto Bahcelievler Belediyesi, confermandosi al secondo posto in classifica con due punti di distacco dalla formazione allenata da Giovanni Guidetti.

Alessia Orro ha giocato da titolare, in diagonale con l’opposto Melissa Vargas ma non con Arina Fedorovtseva di banda, fornendo il suo abituale supporto al sestetto di Marcello Abbondanza (purtroppo c’è stato un problema tecnico e il tabellino non risulta disponibile).

Turno di riposo, invece, per Myriam Sylla: Massimo Barbolini ha deciso di risparmiare la schiacciatrice in occasione del derby tra il Galatasaray Istanbul e il Besiktas.

Le giallorosse, che erano reduce dal ko contro lo Zeren Spor Ankara, si sono imposte di fronte al proprio pubblico per 3-0 (25-20; 25-20; 25-11) sotto la spinta di Kaja Grobelna (19 punti), Martyna Lukasik (12) e Ilkin Aydin (14), confermandosi al terzo posto in graduatoria, a sei lunghezze dalla vetta.

Davide Mazzanti ha debuttato con una vittoria da allenatore del Turk Hava Yollari. Le ragazze dell’ex CT della Nazionale Italiana si sono imposte per 3-1 (25-20; 13-25; 25-22; 25-15) sul campo del Kuzeyboru, trascinate dai 25 punti di Julia Isabelle Bergmann, affiancata da Tugba Ivegin (9) e Bahar Akbay (9). Si tratta del quarto successo stagionale per questa strada, salita all’ottavo posto in classifica generale con 12 punti all’attivo.