Sport in tv oggi (venerdì 26 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 26 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Giorno di Santo Stefano all’insegna della pallavolo. La SuperLega (volley maschile) e la Serie A1 di volley femminile terranno banco con match di alti contenuti tecnici. Le emozioni non mancheranno, specialmente pensando al confronto tra l’Itas Trentino e la Vero Volley Monza, con tanti giocatori di altissimo livello in campo.

Allargando gli orizzonti assisteremo anche alle sfide dell’Eurolega di basket, con la Virtus Bologna protagonista. Le V nere se la vedranno contro l’Olympiacos in match che richiederà alla compagine bolognese un cambio di passo. In evidenza anche la Coppa del Mondo di ciclocross dove il fenomenale olandese Mathieu van der Poel vorrà ancora monopolizzare la scena.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 26 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 26 dicembre

02:00 Basket, NBA 2025-2026: Los Angeles Lakers vs Houston Rockets – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

04:30 Basket, NBA 2025-2026: Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

10:00 Tennis, World Tennis Continental Cup 2025: prima giornata – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

13:30 Ciclocross, Coppa del Mondo a Gavere (Belgio): gara femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

13:30 Calcio, Coppa d’Africa 2025: Angola vs Zimbabwe – Diretta tv e streaming su Sportitalia.

15:00 Ciclocross, Coppa del Mondo a Gavere (Belgio): gara maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

16:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Omag-Mt San Giovanni in Marigliano vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

16:00 Calcio, Coppa d’Africa 2025: Egitto vs Sudafrica – Diretta tv e streaming su Sportitalia.

16:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Cucine Lube Citivanova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

17:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Honda Cuneo Granda Volley vs Wash4green Monviso Volley – Diretta streaming su VBTV.

17:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su VBTV.

17:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Igor Gorgonzola Novara vs Bergamo – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

17:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Rana Verona vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

17:15 Calcio, Serie B 2025-2026: Modena vs Monza – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

18:00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Eurotek Laica Uyba vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV.

18:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Allian Milano vs Sonepar Padova – Diretta streaming su VBTV.

18:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Cisterna Volley vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta streaming su VBTV.

18:00 Volley, SuperLega 2025-2026: Vero Volley Monza vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

18:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Partizan vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18:30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Il Bisonte Firenze vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

18:30 Calcio, Coppa d’Africa 2025: Zambia vs Comoros – Diretta tv e streaming su Sportitalia.

19:30 Basket, Eurolega 2025-2026: AS Monaco vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Volley, SuperLega 2025-2026: Valsa Group Modena vs MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Bologna vs Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

21:00 Calcio, Coppa d’Africa 2025: Marocco vs Mali – Diretta tv e streaming su Sportitalia.