Sport in tv oggi (mercoledì 24 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 24 dicembre ci aspetta una giornata con poca attività sportiva ai massimi livelli: la vigilia di Natale non prevede molti eventi, ci sarà poco da seguire per gli appassionati che speravano di gustarsi qualche manifestazione durante i preparativi per la festività. Riflettori puntati in particolar modo sulla Coppa d’Africa di calcio, che propone ben quattro incontri ben distribuiti tra il pomeriggio e la serata.

Non ci sarà sosta in Marocco, dove si giocherà durante tutte le festività natalizie e si proseguirà fino al 18 gennaio: si incomincerà alle ore 13.30 con Burkina Faso-Guinea Equatoriale, si proseguirà alle ore 16.00 con la partita tra l’Algeria e il Sudan, si continuerà alle ore 18.30 con il match tra la Costa d’Avorio e il Mozambico, alle ore 21.00 la grande conclusione con il confronto tra Camerun e Gabon. Nel corso della notte, invece, la proposta della NHL di hockey ghiaccio per tutti gli appassionati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 24 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 24 dicembre

00.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Detroit Red Wings-Dallas Stars (diretta streaming su DAZN)

01.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Cinque partite: Boston Bruins-Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes-Florida Panthers, New York Islanders-New Jersey Devils, Ottawa Senators-Buffalo Sabres, Washington Capitals-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)

02.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Minnesota Wild-Nashville Predators (diretta streaming su DAZN)

03.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Tre partite: Chicago Blackhawks-Philadelphia Flyers, Colorado Avalanche-Utah Mammoth, Edmonton Oilers-Calgary Flames (diretta streaming su DAZN)

03.00 FOOTBALL AMERICANO (NCAA) – Ohio-UNLV (diretta streaming su DAZN)

04.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Los Angeles Kings-Seattle Kraken, Vegas Golden Knights-San Jose Sharks (diretta streaming su DAZN)

13.30 CALCIO (Coppa d’Africa) – Burkina Faso-Guinea Equatoriale (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

16.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Algeria-Sudan (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

18.30 CALCIO (Coppa d’Africa) – Costa d’Avorio-Mozambico (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Camerun-Gabon (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)