Calendario Tournée 4 Trampolini 2026: programma, orari, tv, streaming

Edizione numero 74, ci siamo. La Tournée dei 4 Trampolini aggiunge un altro pezzo di storia tra le sue quattro sedi storiche: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. La domanda è: quali saranno le prospettive di questa nuova edizione del più atteso evento del salto con gli sci?

Di sicuro c’è il semplice fatto che Ryoyu Kobayashi, in teoria, potrebbe toccare le quattro vittorie, cosa che li avvicinerebbe allo storico record di cinque di Janne Ahonen. Per il giapponese, però, la questione appare complicata anche e soprattutto perché Domen Prevc è, letteralmente, l’uomo del momento grazie al suo dominio in questa prima parte della stagione. Detentore è Daniel Tschofenig, ma per l’austriaco le chance di ripetersi sono basse. Per l’Italia si conta sulle speranze di avere Alex Insam e Giovanni Bresadola dentro più gare possibili.

La Tournée dei 4 Trampolini si disputerà, come da tradizione, da domenica 28 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2025. A seguito delle recenti modifiche legate al panorama televisivo, la programmazione è quella che segue. Diretta tv su RaiSport per le gare, che saranno coperte anche da RaiPlay. Diretta streaming integrale su Eurosport, Discovery+, DAZN. OA Sport offrirà inoltre le Dirette Live testuali dell’intero evento, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025-2026

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI

Oberstdorf

Domenica 28 dicembre 2025, ore 16:30 Qualificazione

Lunedì 29 dicembre 2025, ore 16:30 Gara

Garmisch-Partenkirchen

Mercoledì 31 dicembre 2025, ore 16:00 Qualificazione

Giovedì 1 gennaio 2026, ore 14:00 Gara

Innsbruck

Sabato 3 gennaio 2026, ore 14:30 Qualificazione

Domenica 4 gennaio 2026, ore 13:30 Gara

Bischofshofen

Lunedì 5 gennaio 2026, ore 16:30 Qualificazione

Martedì 6 gennaio 2026, ore 16:30 Gara

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (solo gare)

Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, DAZN (integrale), RaiPlay (solo finali)

Diretta Live testuale: OA Sport