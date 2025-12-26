LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: Van der Poel non vuole lasciare nulla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Gavere in Coppa del Mondo di ciclocross. Dopo le gare di Anversa e Koksijde, il Belgio si prepara a tornare il protagonista del circuito dopo le feste natalizie che hanno fermato la competizione: i corridori di tutto il mondo ci regaleranno un grandissima spettacolo per aiutarci a riscaldare questo freddo inverno.

Tra di loro c’è ovviamente Mathieu Van der Poel, vincitore delle ultime tre prove della Coppa del Mondo e trionfatore delle ultime tre edizione nella tappa di Gavere. Da Namur in poi, il sette volte campione olandese ha in poche settimane ha già raggiunto i suoi rivali raggiungendo la quarta posizione in classifica a sole 26 lunghezze dalla vetta di Laurens Sweeck.

L’intenzione è quella di approfittare dell’assenza del suo rivale Wout Van Aert per cercare di colmare il più velocemente possibile la distanza che c’è ancora tra lui e la vetta della Coppa del Mondo e lo farà sfidando anche il padrone di casa, il belga Thibau Nys, vincitore delle prime due tappe stagionale disputate rispettivamente a Tabor, in Repubblica Ceca, e a Flamanville, in Francia.

Quando mancano sei tappe al termine della Coppa del Mondo di ciclocross, il vincitore è ancora tutto da decidere: staremo a vedere cosa sarà in grado di fare il nostro Filippo Agostinaccio che si trova, al momento, alla ventiduesima posizione in classifica. Segui la tappa di Gavere di ciclocross in Diretta e in Live con la cronaca di OA Sport! Buon divertimento a tutti!