Sport in tv oggi (sabato 20 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 20 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Autentica abbuffata di discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista con la discesa libera femminile in Val d’Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena, la Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena con gli inseguimenti ad Annecy, imperdibile lo skicross a San Candido e il PSL di snowboard a Davos, senza dimenticarsi di slittino, bob, skeleton, combinata nordica, salto con gli sci e sci freestyle in giro per tutto il Pianeta.

Perugia sarà impegnata nella semifinale del Mondiale per Club di volley maschile contro il Volei Renata, con il chiaro obiettivo di raggiungere l’atto conclusivo. Riflettori puntati sulla Coppa del Mondo di ciclocross, perché ad Anversa andrà in scena l’attesissimo duello tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Gli appassionati di tennis potranno gustarsi le semifinali delle Next Gen ATP Finals e la finale della World Tennis League, utili per avvicinarsi alla nuova annata agonistica che scatterà tra un paio di settimane.

Il derby tra Benetton e Zebre animerà il pomeriggio dello United Rugby Championship, poi spazio ai vari campionati nazionali di volley, basket, pallamano. Come di consueto si potrà godere anche di una ricca proposta calcistica tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 20 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 20 dicembre

00.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Lake Placid (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

02.30 BADMINTON (BWF World Tour) – World Tour Finals (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 GOLF (DP World Tour) – AfrAsia Bank Mauritius Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00)

07.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Secret Garden (diretta streaming su Discovery+)

08.30 COMBINATA NORDICA – Gundersen femminile a Ramsau, HS98 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Sigulda (diretta streaming sul canale di IBSF)

09.15 COMBINATA NORDICA – Gundersen maschile a Ramsau, HS98 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Juniores donne ad Anversa (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile in Val d’Isere (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile in Val Gardena (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a San Candido, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Juniores uomini ad Anversa (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile ad Annecy (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, ottavi di finale) – Napoli-Sassuolo (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, ottavi di finale) – Ternana-Como (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Zodiac-Plebiscito Padova (diretta streaming su European Aquatics Tv)

12.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free dance juniores a Bergamo (diretta streaming su FISG Tv)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale di IBSF)

13.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Engelberg, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 TENNIS – World Tennis League, finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite femminile ad Anversa (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1)

13.40 FRECCETTE – Mondiali (diretta streaming su DAZN)

13.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free dance a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

14.00 SNOOKER – Scottish Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Dolomiti Bellunesi (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Guidonia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Foggia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 RUGBY (Coppa Italia, quarti di finale) – Due partite: Colorno-Fiamme Oro, Vicenza-Viadana (non è prevista diretta tv/streaming)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile ad Annecy (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.45 COMBINATA NORDICA – Gundersen maschile a Ramsau, 10 km (diretta streaming su Discovery+)

14.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile/femminile a Lake Placid, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

15.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Zebre (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Juve Stabia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Spezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Monza-Carrarese (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Sampdoria (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – PGA Tour Champions, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 19.00)

15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite maschile ad Anversa (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.25; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

15.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free skating femminile a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 COMBINATA NORDICA – Gundersen femminile a Ramsau, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Amburgo-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Werder Brema, Colonia-Union Berlino, Stoccarda-Hoffenheim, Wolfsburg-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Coppa di Francia, 32mi di finale) – Lusitanos-Lilla (diretta streaming su Como Tv)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Engelberg, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Burnley (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Brentford (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

16.00 BOXE – WBC Boxing Grand Prix, finali (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

16.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile/femminile a Lake Placid, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Albatro-Cologne, Cassano-Fasano, Pressano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 TENNIS – Next Gen ATP Finals, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale di IBSF)

17.00 VOLLEY (Serie A2) – Siena-Porto Viro (diretta streaming su DAZN)

17.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Sharks-Bulls (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.15 CALCIO (Serie B) – Avellino-Palermo (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Renate (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Pontedera (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.45 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Lokomotiva Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

17.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free skating coppie a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Lake Placid, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Coppa di Francia, 32mi di finale) – Lione La Duchere-Tolosa (diretta streaming su Como Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Verona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Chiaravalle-Brixen, Conversano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Alaves (diretta streaming su DAZN)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: New York Rangers-Philadelphia Flyers, Washington Capitals-Detroit Red Wings (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Trieste-Catalunya (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Free skating maschile a Bergamo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 VOLLEY (Mondiale per Club, semifinale) – Zawiercie-Osaka Bluteton (diretta streaming su VBTV, DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Merano-Cingoli, Trieste-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Lake Placid, seconda manche (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, canale di FIL Luge, DAZN)

19.30 CALCIO (Serie B) – Pescara-Reggiana (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Conegliano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Copper Mountain (diretta streaming su Discovery+)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Chieri (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – NEC Nijmegen-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Cantù-Olimpia Milano (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 SNOOKER – Scottish Open, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Monviso-Macerata, Perugia-Scandicci, Firenze-Vallefoglia, San Giovanni in Marignano-Bergamo (diretta streaming su VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Mixed doubles a Lake Placid (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa di Francia, 32mi di finale) – Fontenay-PSG (diretta streaming su Como Tv)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Minnesota Wild-Edmonton Oilers, Ottawa Senators-Chicago Blackhawks (diretta streaming su DAZN)

21.49 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Mixed singles a Lake Placid (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

22.30 VOLLEY (Mondiale per Club, semifinale) – Perugia-Volei Renata (diretta streaming su VBTV, DAZN)

23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Buffalo Sabres-New York Islanders (diretta streaming su DAZN)

23.00 BASKET (NBA) – Denver Nuggets-Houston Rockets (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Washington Commanders-Philadelphia Eagles (diretta streaming su DAZN)